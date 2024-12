Sie ist kein Dividenden-Aristokrat oder gar König, Anleger mit einem Faible für Ausschüttungen sollten sich diese besondere Aktie aber dennoch genauer anschauen. Der Titel könnte die perfekte Ergänzung für das eigene Portfolio sein.



Viele Anleger landen auf der Suche nach Aktien mit attraktiven Ausschüttungsquoten früher oder später bei sogenannten Dividenden-Aristokraten oder Dividenden-Königen, die ihre Ausschüttungen in den letzten 25 beziehungsweise 50 Jahren jedes Jahr erhöht haben. Es gibt aber auch Werte, die Ihnen ohne diese Serie schon lange verlässlich Geld einbringen und die gerade in den letzten Jahren sogar noch spannender geworden sind.



Die Dividende von General Mills kann sich sehen lassen

Vielleicht kennen Sie das Unternehmen General Mills nicht direkt, aber haben schon mal von ihren Produkten gehört, die man in amerikanischen und deutschen Lebensmittelgeschäften finden kann. Zum Portfolio des Konzerns gehören unter anderem Frühstücksflocken der Marken Cinnamon oder Cheerios oder vor allem in Deutschland die Eiscreme Häagen-Dazs und die Nature Valley-Müsliriegel.



Für Anleger interessant dürfte aber vor allem die Dividende sein, die General Mills seit 124 Jahren ohne Unterbrechung zahlt. Die Dividendenrendite liegt derzeit mit 3,6 Prozent weit über dem Durchschnitt des amerikanischen Index S&P 500, bei dem die durchschnittliche Rendite nur bei 1,2 Prozent liegt. Und obwohl der Wert noch nicht zu den Dividenden-Aristokraten gehört, konnte das Unternehmen seine Ausschüttungen in den letzten Jahren immer erhöhen.



Für welche Anleger eignen sich Aktien von General Mills?

Eine Ausschüttungsquote von über 50 Prozent spricht zudem dafür, dass General Mills seine Dividende nicht demnächst sofort kürzen dürfte. So wir die Aktie zu einem defensiven Wert für Dividendenjäger, die ihr Portfolio gegen starke Schwankungen absichern möchten.

Denn Produkte von General Mills sind zu jeder Zeit gefragt und unterliegen in der Nachfrage weniger aktuellen Trends. Weitere Dividenden-Highlights finden Sie übrigens auch im Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE.

