Unternehmensprofil

Die General Mills, Inc. ist ein weltweit führender Hersteller und Vermarkter von Marken-Nahrungsmitteln, die über den Einzelhandel verkauft werden. Der Konzern ist zudem eine der ersten Adressen bei Marken- und No-Name-Nahrungsmitteln für die Gastronomie und die Backwarenindustrie sowie in der Kategorie gesunde, natürliche Tiernahrung. Der Konzern produziert seine Produkte in gut einem Dutzend Länder und vermarktet sie in mehr als 100 Ländern. Zusätzlich zu den konsolidierten Aktivitäten ist General Mills zu 50 Prozent an zwei strategischen Joint Ventures beteiligt, die Lebensmittelprodukte herstellen und vermarkten, die in über 130 Ländern weltweit verkauft werden.

Offizielle Webseite: www.generalmills.com