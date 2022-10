In Zeiten der Inflation und Rezession suchen Anleger nach sicheren Häfen und stabilen Geschäftsmodellen. Beim Hochdividendenwert Unilever gibt es nicht nur das, sondern auch gute Nachrichten. Ein Einstiegssignal für die Dividenden-Aktie? Von Johann Werther

Das Geschäftsmodell von Unilever

Unilever ist das britische Markenimperium, welches sich selbst in jedem deutschen Schrank findet. Ob Knorr, Magnum oder Ben&Jerrys im Essensbereich oder unzählige Haushaltsprodukte, der Mischkonzern ist weltweit bekannt und macht jedes Jahr Umsätze rund um die 45 Milliarden Pfund.

Kriterien-Analyse der Dividenden-Aktie

Doch egal wie gut ein Geschäft sein kann, am Ende sind für Aktionäre die Zahlen entscheidend. Deswegen hier ein Blick auf die Kriterienanalyse:

Performance

Zwar sind vergangene Entwicklungen niemals ein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen, allerdings bedeutet eine gute Performance am Ende auch oft erfolgreiches Management. Und genau das ist Unilevers Problem, das Unternehmen scheint hier im Dornröschenschlaf gefangen und auch der Aktienkurs (abgesehen von der üppigen Dividende) ist kein schöner Anblick.

Deswegen 0 von 2 Punkten für die Aktie

Kontinuität & Steigerung der Dividende

Aktuell beträgt die erwartete Dividendenrendite der Unilever-Aktie 4,16 Prozent. Immerhin diese zahlt das Unternehmen schon seit Ewigkeiten an Aktionäre und war in den letzten Jahren fast der alleinige Grund diese Aktie weiter zu halten.

Deswegen 2 von 2 Punkten für die Aktie

Streubesitz

Ein Punkt auf den Aktionäre nur zu selten achten ist der Streubesitz. Wenn zum Beispiel unter 50 Prozent der Aktien dem Freefloat angehören, kann dies das Risiko von Übernahmen und Squeeze-outs erhöhen. Bei Unilever ist der Streubesitz mit 79 Prozent allerdings vollkommen in Ordnung.

Deswegen 1 von 1 Punkt für die Aktie

Bewertung

Mit einem KGV von 16 ist Unilever aktuell auf historischer Basis so niedrig bewertet wie seit 2018 nicht mehr. Dabei rührt die Bewertung weniger von existenziellen Risiken oder ähnlichem her, sondern mehr von dem Dornröschenschlaf, in dem sich das Unternehmen befindet. Darum ist die Bepreisung hier durchaus attraktiv.

Deswegen 2 von 2 Punkt für die Aktie

Newslage

Auffällig positiv ist neben der Bewertung auch die aktuelle Newslage. Hier gibt es zum einen immer mehr Studien, dass Konzerne ihre Preise für Lebensmittel ohne Probleme anziehen könnten, zum anderen soll es bei Unilever einen neuen Vorstand geben, der die Dinge sicher wieder in die richtige Richtung lenken dürfte.

Deswegen 1 von 1 Punkt für die Aktie

Zukunft des Geschäftsmodells

Bei einem konservativen Geschäft wie dem von Unilever sollten wohl kaum Zweifel an der Zukunft aufkommen. Vielleicht werden nicht alle Produkte in der jetzigen Form bestehen und die Kundennachfrage wird sich hier sicher um einiges ändern, allerdings hat man bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass man gut auf diese Trends reagieren kann.

Deswegen 2 von 2 Punkten für die Aktie

Fazit Damit erreicht Unilever in unserem Ranking 8 von 10 Punkten. Die Aktie hätte sogar 10 von 10 erreicht, wäre da nicht das Problem mit der Performance der letzten Jahre. Anleger, die allerdings an den Neuanfang bei Unilever glauben, sollte das auf keinen Fall weiter stören. Wer jetzt einsteigt, bekommt ein solide bewertetes Unternehmen mit starken Marken und langfristigem Geschäftsmodell. Dazu gibt es noch eine attraktive Dividendenrendite, die das Warten auf den operativen Ausbruch bei Unilever versüßt.