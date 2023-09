Unternehmensprofil

Die britische Unilever PLC bildet gemeinsam mit der niederländischen Unilever NV den Unilever-Konzern. Die Gruppe ist weltweit stark in Konsumgütern des alltäglichen Bedarfs und zum Portfolio zählen mehr als 400 Marken in elf Produktkategorien, von Pflegeprodukten bis hin zu Lebensmitteln. Zu den bekanntesten Marken der Gruppe gehören u. a. Becel, Flora, Rama, Hellmann's, Lipton, Bertolli, Knorr, Slim Fast, Axe, Signal, Vaseline, Dove, Lux, Rexona, Sunsilk, Comfort, Omo, Domestos und Radiant. Seit 2009 bilanziert der Konzern in den drei Regionen "Asia/AMET/RUB" (Asien/Afrika, Mittlerer Osten und Türkei/Russland, Ukraine und Weißrussland), "The Americas" und "Europe". Das operative Geschäft gliederte sich zudem in die vier Segmente "Foods", "Refreshment", "Home Care" und "Personal Care". Der Konzern Unilever entstand 1930, als der britische Suppenhersteller Lever Brothers mit dem niederländischen Margarinehersteller Margarine Unie verschmolz. Unilever PLC ist in London börsennotiert.

Offizielle Webseite: www.unilever.com