Diese Unternehmen sind nicht nur besonders, da man ihre Produkte und Marken auf der ganzen Welt kennt. Sondern auch, weil sie kontinuierliche Dividendenzahler sind und darüber hinaus langfristiges Wachstumspotenzial bieten.

Wer in einem breit diversifizierten Depot auf Dividendenaktien setzen will, der hat schnell das Problem eines Amerika-Übergewichtes, da es hier viele spannende Titel gibt. Zudem empfiehlt man in Europa gerne US-Dividendenzahler. Doch wie sieht es eigentlich auf der anderen Seite des Atlantiks aus? Wir haben uns auf die Suche nach Dividenden-Empfehlungen der Amerikaner für europäische Aktien gemacht. Und siehe da: Real Money empfiehlt diese drei europäischen Dividenden-Aktien mit bis zu sechs Prozent Dividendenrendite. Denn mit diesen drei Dividendenaktien aus Europa bieten sich einige Chancen. Auch zur besseren Diversifikation.

Internationale Dividendenaktien mit langfristig hohem Wachstumspotenzial

Besonders diese drei Titel dürften für Anleger einen genaueren Blick wert sein, da sie nicht nur ein konservatives Geschäftsmodell mit starken Marken aufweisen, sondern aus verschiedenen Gründen auch noch ein sehr hohes Wachstumspotenzial haben:

GSK (Dividendenrendite: 3,2 Prozent)

Erster Wert ist dabei das britische Markenimperium GSK. Der weltweit führende Hersteller von Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten ist ein stetig wachsender Compounder mit einer interessanten Dividende von aktuell 3,2 Prozent.

Langfristig bietet sich hier vor allem Wachstumspotenzial durch neue Geschäftsbereiche wie Impfstoffe, in die man in den vergangenen Jahren stark investiert hat und die in den kommenden fünf Jahren erstmals Früchte tragen sollen.

Unilever (Dividendenrendite: 4,3 Prozent)

Ein anderes großes und sehr spannendes, internationales Markenimperium hat dagegen Unilever. Der ebenfalls aus Großbritannien stammende Konzern hat nach Meinung verschiedener Experten einige Potenziale durch bessere Produktvermarktung und könnte sogar in die Riege einer Nestlé aufsteigen.

Allerdings ist der Konzern bisher in einen Dornröschenschlaf gefallen und die Aktie hat sich kaum bewegt. Nun soll aber ein neues Management kommen und Werte heben. Bis der Turnaround gelingt erhalten Aktionäre dazu eine Dividendenrendite von 4,3 Prozent.

TotalEnergies (Dividendenrendite: 6,2 Prozent)

Wer allerdings noch deutlich mehr Dividenden kassieren will, der kann einen Blick auf TotalEnergies werfen. Der französische Ölkonzern operiert weltweit und hat vor allem von der starken Nachfrage nach Öl im vergangenen Jahr profitiert.

Vor dem Hintergrund, dass Öl aber vermutlich noch länger als Energiestoffwechsel gebraucht wird, als erwartet und Total immer noch einer der weltweit größten Raffiniere-Betreiber der Welt ist, könnten sich hier langfristig wieder neue Kurschancen ergeben.

