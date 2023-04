Diese Aktien werden innerhalb der nächsten sechs oder weniger Jahre den Status eines Dividendenkönigs erreichen. Ein König unter den Aktien bedeutet, dass die Dividende 50 Jahre in Folge gesteigert werden konnte. Grund genug sich diese Titel genauer anzuschauen.

Den Status eines Dividendenaristokraten zu erhalten, d. h. 25 Jahre trotz aller Krisen und Probleme auf der Welt die eigene Dividende zu steigern, ist sehr schwierig. Dies allerdings 50 oder mehr Jahre in Folge zu machen ist fast unmöglich.

Trotzdem gibt es eine Handvoll Unternehmen, die den Status des Dividendenkönigs erreicht haben und auch einige, die im Begriff sind in diese Riege vorzustoßen.

Das sind die nächsten Dividendenkönige

Unternehmen, die sich in diesen Olymp der Aktien hineingearbeitet haben, zeichnet vor allem eines aus: Qualität. Grund genug also sich ein paar der künftigen Dividendenkönige anzuschauen und sich zu fragen, ob sich hier ein Investment lohnt:

McDonalds (Dividendensteigerungen in Folge: 46 Jahre)

Ein heißer Kandidat auf den Titel eines Dividendenkönigs ist auf jeden Fall die Fast-Food-Kette McDonalds. Das US-Unternehmen, welches man inzwischen auf der ganzen Welt kennt, muss die Dividende noch vier Jahre lang anheben, um den begehrten Status zu erhalten.

Bisher gibt es auch keine Gründe, die gegen ein Erreichen dieses Ziels sprechen. Vor allem durch die starke Marke, die bilanzielle Sauberkeit und die guten Managemententscheidungen der Vergangenheit hat sich McDonalds zu einem wahrhaft qualitativ hochwertigen Unternehmen gemausert. Aktuell bietet die McDonalds-Aktie eine Dividendenrendite von 2,46 Prozent bei einem KGV von 22.

Walgreens Boots Alliance (Dividendensteigerungen in Folge: 47 Jahre)

Nicht ganz so einfach sieht es dagegen bei Walgreens Boots Alliance aus. Der Wert hat mit 5,5 Prozent zwar eine deutlich höhere Dividendenrendite als die 2,46 Prozent von McDonalds, doch das Unternehmen ist auch keineswegs so qualitativ hochwertig.

Der Betreiber von Apothekenketten in den USA findet sich nämlich regelmäßig in großen Rechtsstreitigkeiten wieder und hat außerdem einiges an Schulden. Deswegen wird spannend zu sehen sein, ob man in die Riege der Dividendenkönige aufsteigen und sich dort auch halten kann.

Consolidated Edison (Dividendensteigerungen in Folge: 49 Jahre)

Ein Wert, der allerdings mit ziemlicher Sicherheit den Status erlangen wird und auch gute Chancen hat ihn langfristig zu halten, ist Consolidated Edison. Der Energieversorger aus dem Raum New York hat die letzten 49 Jahre in Folge seine Dividende angehoben und bietet Anlegern aktuell eine Ausschüttungsrendite von 3,6 Prozent.

Besonders interessant macht das Unternehmen, da man sich schon vor langem auf das Geschäft mit erneuerbaren Energien konzentriert hat und nun einer der größten grünen Stromanbieter der USA ist.

