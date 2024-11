Für Anleger gibt es neuen Grund zu Jubeln. Denn US-Experten verraten nun, warum es bei vielen Aktien bald deutlich mehr Dividende geben soll. Welche Werte sich jetzt lohnen.

Nach dem Wahlsieg Donald Trumps läuft die Rallye. Doch die Experten des US-Anlegermagazins Barrons verraten jetzt, warum es bald einen neuen Dividenden-Regen geben dürfte und welche Aktien davon profitieren.

Neuer Dividendenregen?

So schreiben die Experten, dass es zwei Gründe für Anleger gibt, warum Donald Trump gut für die Börse ist. Zum Einen hätte Kamala Harris eine höhere Steuer auf Aktienrückkäufe geplant. Zum Anderen dürfte Trump die Unternehmenssteuern von 21 Prozent auf 15 Prozent senken. "Etwas Mathematik: Dividendenzahler im S&P 500 zahlen typischerweise etwa 40 % des Nettoeinkommens als Dividende aus. Eine Senkung des Zinssatzes um sechs Prozentpunkte hat das Potenzial, das Einkommen und die Auszahlungen um etwa 7 bis 8 % zu steigern, wenn alles andere gleich bleibt. Es gibt einige Vorbehalte beim Trump-Steuerplan. Der größte besteht darin, dass der Steuersatz von 15 % nur auf die inländische Produktion angewendet wird."

Grundsätzlich soll es also deutlich mehr Dividende bei US-Aktien geben. Doch vor allem könnte dies für Unternehmen gelten, die vornehmlich in den USA produzieren. Doch Barrons hat auch dafür Aktien herausgesucht:

Diese Dividenden-Aktien dürften von Trumps Steuerplan profitieren

Für die Analysten von Barrons ist damit klar, dass vor allem Small Cap-Aktien aus Nordamerika von Trumps Steuerplänen profitieren dürften. Anleger können daher mit einem ETF auf US Small Caps oder mit einem ETF auf den Russell 2000 profitieren. Etwa der Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD mit der WKN A2H583 bietet sich an. Doch auch Einzelaktien haben die Experten auf dem Schirm: "Small-Cap-Aktien mit attraktiven Dividendenrenditen dürften eine Outperformance erzielen. Drei, die mit überdurchschnittlichen Erträgen und Unterstützung durch Wall-Street-Analysten in Frage kommen, sind der Einzelhändler Camping World und die Energieunternehmen Crescent Energy und Kodiak Gas Services. Ihre Rendite beträgt durchschnittlich 3,5 %. Die drei Aktien legten am Mittwoch im Durchschnitt um fast 6 % zu, nachdem Associated Press die Wahl für Trump ausgerufen hatte."

Somit können Anleger auf deutlich höhere Dividenden setzen. Dies muss aber nicht für alle US-Aktien gelten. Deswegen könnten Anleger vor allem auf Dividenden-Aktien aus dem Small Cap Sektor setzen, um attraktive Dividendenrenditen einzufahren.

Übrigens: Spannende Dividenden-Aktien finden Sie stets auch im BÖRSE ONLINE Globale Dividenden Stars Index