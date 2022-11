Günstig bewertet oder spottbillig wurde die Shell Aktie inzwischen immer häufiger genannt. Doch ist diese Bewertung wirklich so niedrig? Welche Rolle spielen die letzten Quartalszahlen? Und sollte man jetzt kaufen? Von Johann Werther

Das Geschäftsmodell

Zu Shell muss eigentlich nicht viel gesagt werden. Als eines der größten Energieunternehmen der Welt betreibt es nicht nur die markante Tankstellenkette, sondern ist vor allem einer der größten Ölförderer, die es gibt. Die Hauptteile des Unternehmens bestehen aus den Sektoren Erdöl, Erdgas, Chemie&Schmierstoffe, sowie Pipelinebau.

Kriterienanalyse

Doch egal wie gut ein Geschäft sein kann, am Ende sind für Aktionäre die Zahlen entscheidend. Deswegen hier ein Blick auf die Kriterienanalyse:

● Performance

Zwar sind vergangene Entwicklungen niemals ein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen, allerdings bedeutet eine gute Performance am Ende auch oft erfolgreiches Management. Durch die neuerliche Rallye im Rohstoffsektor ist Shell gerade einmal wieder dort angekommen, wo die Aktie 2018 stand.

Deswegen 0 von 2 Punkten für die Aktie

● Kontinuität & Steigerung der Dividende

Aktuell beträgt die erwartete Dividendenrendite der Aktie 8,03 Prozent. Hier sieht es nicht nur rein numerisch besser aus als bei der Kursperformance, sondern auch bei der Kontinuität. Seit der Restrukturierung im Jahr 2020 zahlt das Unternehmen jetzt stetig steigende Dividenden und hat für das nächste Jahr schon wieder eine 15 Prozent Erhöhung angekündigt.

Deswegen 2 von 2 Punkten für die Aktie

● Streubesitz

Ein Punkt auf den Aktionäre nur zu selten achten ist der Streubesitz. Wenn zum Beispiel unter 50 Prozent der Aktien dem Freefloat angehören, kann dies das Risiko von Übernahmen und Squeeze-outs erhöhen. Bei Shell ist der Streubesitz mit 85,1 Prozent allerdings vollkommen in Ordnung.

Deswegen 1 von 1 Punkt für die Aktie

● Bewertung

Mit einem KGV von 5,3 ist Shell natürlich aktuell mehr als spottbillig bewertet und immer mehr Anlegern juckt es in den Fingern. Aber diese Bewertung ist eben auch auf der Grundlage einiger Risikoszenarien getroffen worden. So fragt sich, wie lange der Ölpreis dieses Niveau hält und wie lange die Welt noch soviel schwarzes Gold brauchen kann.

Deswegen 1 von 2 Punkt für die Aktie

● Newslage

Die Newslage hingegen hört sich hier schon deutlich besser an. Nach exzellenten Quartalszahlen kündigte Shell Aktienrückkäufe und eine 15 Prozent Erhöhung der Dividende an, was Aktionären in den kommenden Monaten zugutekommen dürfte.

Deswegen 1 von 1 Punkt für die Aktie

● Zukunft des Geschäftsmodells

Und genau hier liegt eigentlich die alles entscheidende Frage – wie lange brauchen wir noch Öl? Konkret benötigen wir es schon mal länger als gedacht, wie wir an diesem Winter sehen können. Allerdings strebt selbst Shell inzwischen die Grüne Transformation an, aber bisher nicht stark genug, dass es einen wirklichen Einfluss auf das Geschäftsmodell hat.

Deswegen 1 von 2 Punkten für die Aktie

Fazit

Damit erreicht Shell in unserem Ranking 6 von 10 Punkten. Shell ist ein sehr altes und auch sehr bekanntes Unternehmen, welches viele Anleger im Portfolio haben dürften. Rein optisch ist die Aktie dazu auf jeden Fall ein Kauf und bei den kurzfristigen Zukunftsaussichten sieht es ebenfalls gut aus. Allerdings steht bei allem, was darüber hinaus geht, die Frage im Raum: Wie lange noch Öl? Und ob Anleger die Antwort darauf haben und das Ereignis genau timen können, ist schon eine hochriskante Wette.

Mit dem BÖRSE ONLINE Flüssiggas Index können Anleger bequem und breit gestreut in das Zukunftsthema Flüssiggas investieren. Auch die Shell-Aktie ist darin enthalten.