Bei dieser beliebten Dividendenaktie erwarten Anleger jetzt noch höhere Ausschüttungen, weitere Aktienrückkäufe und ein Sparprogramm, das die Gewinne zusätzlich steigern soll. Doch lohnt sich jetzt ein Einstieg angesichts dieser blendenden Nachrichten?

Der Öl-Konzern Shell hat am Dienstag auf dem Kapitalmarkttag seinen Aktionären eine große Freude gemacht, sodass die Papiere an der Börse nach oben anspringen konnten.

Dividendenregen bei dieser beliebten Aktie

Denn Shell kündigte an, in Zukunft noch höhere Ausschüttungen an seine Anleger zahlen zu wollen. Bis 2028 sollen die Dividenden und Aktienrückkäufe 40 bis 50 Prozent des freien Cashflows ausmachen, bisher waren es 30 bis 40 Prozent gewesen. Die Barzahlungen sollen dabei um vier Prozent pro Jahr wachsen, die Rückkäufe dagegen überproportional.

Zudem kündigte das Management an, weitere Einsparungen vornehmen zu wollen. So sollen bis 2028 die strukturellen Ausgaben um fünf bis sieben Milliarden Euro sinken. Dies ist eine Fortsetzung des Sparziels bis Ende 2025, wo zwei bis drei Milliarden Euro eingespart werden sollen.

Weiterhin soll übrigens das Chemiegeschäft in den USA veräußert oder durch strategische Partnerschaften neu gestaltet werden.

Lohnt sich jetzt ein Kauf bei der Shell-Aktie?

Dementsprechend dürfen sich die Aktionäre von Shell am Dienstag freuen, dank der Aussicht auf mehr Ausschüttungen durch Dividenden und Aktienrückkäufe. Doch lohnt sich jetzt ein Investment bei dem Öl-Konzern?

Tatsächlich kann sich angesichts der hohen Cashflows, der starken Marktposition und den weiteren Sparprogrammen ein Blick auf die Aktien von Shell lohnen. So raten die Analysten aktuell mehrheitlich bei den Papieren zum Kauf und sehen im Schnitt elf Prozent an Kurspotenzial. Auch BÖRSE ONLINE ist optimistisch und empfiehlt den Wert mit einer Upside von 21 Prozent.

