Mit mehr als 60 Jahren kontinuierlich steigenden Dividenden gehört Johnson & Johnson zu den Top Dividenden-Aktien. Die veröffentlichten Unternehmenszahlen wurden von der Böse positiv aufgenommen. Hier die Details.



Für das zweite Quartal vermeldeten die Amerikaner einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,80 US-Dollar, das sind 8,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, dabei belief sich das operative Wachstum ohne Berücksichtigung des Impfstoffs auf 8,9 Prozent.



Prognosen werden erhöht

Johnson & Johnson erwartet für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie im Bereich von 10,60 bis 10,70 Dollar, zuvor hatte der Konzern eine Gewinnspanne von 10,50 bis 10,60 Dollar avisiert. Die Umsatzprognose ohne den Covid-Impfstoff wurde um 1,5 Milliarden Dollar erhöht und soll somit zwischen 99,3 bis 100,3 Milliarden Dollar liegen. Ferner teilte der Vorstand mit, dass für das dritte Quartal eine Bardividende von 1,19 Dollar beschlossen wurde. Auf das Jahr gerechnet macht dies eine Dividendenrendite bei der Johnson & Johnson Aktie von 2,83 Prozent.



Dividenden-Aktie langfristig interessant

Die Börse reagiert erfreut, die Aktie beendete den Handel in den USA mit einem Plus von sechs Prozent. Wie ein Damoklesschwert lastet weiterhin der ungewisse Ausgang einer gerichtlichen Auseinandersetzung bei einem angeblich krebserregenden Babypuder auf dem Konzern. Noch gibt der Chart kein grünes Licht zum Einstieg in die Aktie. Mutiger Anleger legen sich ein paar Stücke mit Stopp 135 Euro ins Depot. Weniger risikobereite Anleger warten zunächst eine Bodenbildung ab und steigen dann erst ein.



Fazit Johnson & Johnson ist Mitglied im BÖRSE ONLINE Aktien für die Ewigkeit Index. Die höchste Indexgewichtung hat Microsoft, gefolgt von Alphabet und Apple. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0ABN können Anleger an der Entwicklung von 30 Aktien für die Ewigkeit gleichzeitig partizipieren.

