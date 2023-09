Unternehmensprofil

Johnson & Johnson entwickelt, produziert und vertreibt Gesundheitsprodukte und Pharmazeutika und gehört hier zu den weltweit größten Anbietern. Das Angebotsspektrum reicht von Baby-, Haut- und Mundpflege, Wellness-Produkten und Nahrungsergänzungsmitteln über medizintechnische Geräte bis hin zu Medikamenten u.a. für die Bereiche Herz-Kreislauf, Infektionen, Krebs, Schmerzen und Neurowissenschaften. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens zählen u.a. Neutrogena, Nicorette, Listerine, RoC und Acuvue. Das operative Geschäft des Konzerns teilt sich in die drei Bereiche "Consumer Health", "Medical Devices" sowie "Pharmaceuticals". Die Ursprünge des Unternehmens gehen auf das Jahr 1887 zurück, in dem die drei Johnson-Brüder das Unternehmen in New Jersey gründeten und u.a. sterile Operationstechniken entwickelten. Mitte 2012 übernahm Johnson & Johnson den Schweizer Medizintechnik-Hersteller Synthes Inc. Heute agiert der US-Konzern in mehr als 50 Ländern weltweit.

Offizielle Webseite: www.jnj.com