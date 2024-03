Börsen-Altmeister Dr. Jens Ehrhardt ist selbst von der Wucht der Börse überrascht. Doch er sagt: Wenn die Börse steigt, dann steigt sie eben. Zudem verrät der Fondsmanager, auf welche Aktien er jetzt setzt und warum Value-Aktien und Small-Cap-Aktien interessant werden.

"Also, dass nach der Zins-Entscheidung der Fed die Börse so hochging, ist eigentlich ein Zeichen, dass die Börse nach oben will", sagt Dr. Jens Ehrhardt. Und er fährt fort: "Also wenn eigentlich keine neuen Nachrichten da sind und dann trotzdem die Börse nach oben geht, zeigt das eigentlich, dass zu viel Pessimismus da war, vielleicht zu viele Leute short waren, die dann darauf gesetzt hatten, dass vielleicht noch zwei Zinserhöhungen kommen."

Doch auf welche Aktien würde der Fondsmanager und Börsen-Altmeister dann jetzt setzen?

Dr. Jens Ehrhardt: Diese Aktien sind jetzt spannend

"Also meistens richtet sich die Börse hier doch sehr stark nach der Gewinnentwicklung und kippt erst, wenn da schlechte Nachrichten kommen. Ich meine, wir haben ja auch bei diesen Magnificent Seven, also diesen sieben Wachstumsaktien, die im letzten Jahr den Index gemacht haben, in diesem Jahr eigentlich nur zwei Aktien, die recht stark gestiegen sind. Das sind Nvidia und Meta. Beide alleine sind in diesem Jahr für die Hälfte des Börsenanstiegs verantwortlich. Also die Konzentration ist schon noch da. Aber es verlagert sich doch so ein bisschen mehr, dass es nicht mehr diese Magnificent Seven in Zukunft sind. Und in den letzten Wochen sah man das schon deutlicher, dass auch der breitere Markt wieder ein Stückchen kommt, damit auch der Value-Sektor."

Value-Aktien und Small Cap-Aktien könnten jetzt steigen

So sagt Dr. Jens Ehrhardt, dass viele Value-Aktien einfach vernachlässigt worden sind von Investoren und Anlegern und einfach nicht gekauft wurden. "Also nicht nur die kleineren Aktien, sondern auch die Value-Titel könnten wieder auf die Beine kommen", lautet sein Résumé. Neben Small Cap-Aktien würde Dr. Jens Ehrhardt also auch auf Value-Aktien setzen. Denn: "Das war übrigens damals auch 1999 so, dass mit den kleineren Aktien auch die Value-Titel im Verhältnis zu den Tech-Titeln ein Stück kamen."

