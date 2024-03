Noch haben sie nicht viele Menschen auf dem Schirm. Aber für einige Analysten an der Wall Street ist klar, dass in diesen drei Aktien viel Potenzial schlummert.

Aus der Medizin, den Biotechnologien und der digitalen Werbung kommen die Unternehmen, auf die Wall Street-Analysten gerade einen Blick geworfen haben. Dabei könnte eine der Aktien in den nächsten zwölf Monaten eine wahre Kursexplosion erleben.

Behandlung für unterwegs mit DocGo

Wir starten direkt mit einer Unternehmen aus dem Gesundheitssektor. DocGo ist ein Unternehmen für medizinische Transporte und mobile Dienstleistungen. Patienten aus Großstädten in den USA oder in Großbritannien können so eine medizinische Behandlung direkt daheim oder am Arbeitsplatz erhalten, ohne zu einem Arzt stiefeln zu müssen. Das medizinische Personal kommt einfach direkt zum Kunden oder berät über das Web. Für die Top-Analysten der Wall Street ist das Service-Modell ein echter Hingucker. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie verspricht ein mittelfristiges Upside von 165 Prozent.

Integral Ad Science ist ein Experte bei digitaler Werbung

Über 76 Prozent sind laut den Analysten im Schnitt noch bei der Aktie von Integral Ad Science drin. Das Technologieunternehmen hilft Kunden bei der Analyse von geschalteten Anzeigen. Beispielsweise bieten die Amerikaner Lösungen zur Sichtbarkeitsmessung an und kümmern sich mit KI-Programmen um die Erkennung von Ad Fraud.

So sollen Anzeigen vor allem von echten Menschen und nicht von Bots gesehen werden. Die Aktie gab zwar seit Beginn des Jahres ordentlich nach und das Papier bleibt vor allem etwas für spekulative Anleger, der Umsatz war laut den letzten Quartalszahlen im Vergleich zum Vorjahr aber um über 14 Prozent gestiegen.

Ein Medikament als Alleinstellungsmerkmal

Auch die Aktien des Biotechnologieunternehmens Springworks Therapeutics empfehlen die Analysten derzeit zum Kauf. Der Konzern schlug zuletzt im November 2023 Wellen, als die amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA dem Wirkstoff Nirogacestat eine Zulassung erteilte. Dabei handelt es sich um die erste und derzeit einzige Behandlung für erwachsene Patienten mit desmoiden Tumoren.

Desmoid-Tumore sind zwar insgesamt gutartig, zählen aber dennoch zu den aggressivsten Erkrankungen des Weichgewebes. Die Analysten trauen dem Papier durchschnittlich noch 32 Prozent Upside zu. Wie bei den meisten Biotech-Aktien sind Anleger hier aber im Hinblick auf weitere Kurssprünge sehr spekulativ unterwegs.

