Während der Markt zu neuen Allzeithochs läuft, sind einige Aktien schon über das Ziel hinausgeschossen und zeigen, dass sie massiv überkauft sind. Hier könnte eine Korrektur drohen:

Einige Werte sind im Zuge der Rallye an den Märkten extrem heiß gelaufen. Laut dem charttechnischen RSI-Indikator gelten einige Werte an der WallStreet inzwischen als massiv überkauft und Anleger sollten sich womöglich besser fernhalten, bevor eine Korrektur einsetzt.

Achtung massiv überkauft

Laut der Plattform Seeking Alpha sind dies die zehn aktuell am stärksten überkauften Aktien an der WallStreet:





Nr. 10: Waste Management – RSI: 81.73

Nr. 9: Constellation Energy Corporation – RSI: 81.77

Nr. 8: Ulta Beauty – RSI: 82.09

Nr. 7: The Hartford Financial Services Group – RSI: 82.22

Nr. 6: General Electric Company – RSI: 83.06

Nr. 5: Howmet Aerospace Inc. – RSI: 83.15

Nr. 4: Vista Corp. – RSI: 84.16

Nr. 3: Li Auto – RSI: 85.46

Nr. 2: Leidos Holdings – RSI: 86.27

Nr. 1: EMCOR Group, Inc. – RSI: 86.78





Überraschenderweise finden sich in dieser Auswertung nicht die klassischen Tech-Highflyer wie Nvidia oder Palantir, sondern einige Bluechip-Werte wie das Müllunternehmen Waste Management oder der Traditionskonzern General Electric. Trotzdem finden sich unter den Top 10 Werten auch Wachstumswetten wie der chinesische Autobauer Li Auto.

Besonders da diese Werte keinem klassischen Hype unterliegen, sondern mehrheitlich aufgrund fundamental guter Ergebnisse so stark gestiegen sind, ist eine Korrektur in der Zukunft wahrscheinlich. Wirft man zudem einen Blick auf die Einschätzungen der Analysten, so zeigt sich: für viele dieser Titel wie Waste Management & Co. sehen die Experten aktuell kein Aufwärtspotenzial mehr.

Zwar können diese zehn Aktien in der Zukunft trotz all dieser Indikatoren noch weiter steigen, das Risiko einer Korrektur übersteigt allerdings die Wahrscheinlichkeit für kurzfristig weiteres Kurswachstum.

