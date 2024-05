Dauert die Börsen-Korrektur jetzt viel länger, als die meisten Anleger ahnen? Stefan Risse, Aktien-Stratege bei der Fondsgesellschaft ACATIS, stellt eine düstere Prognose auf und verrät, welche Gefahren aktuell an der Börse lauern.

"Ich könnte mir vorstellen, dass die aktuelle Börsen-Korrektur sogar ein bis zwei Jahre dauern wird!", sagt Stefan Risse, Aktien-Stratege bei der Fondsgesellschaft ACATIS. "Wir bekommen vielleicht nicht den großen Crash, aber ich sehe nicht, dass wir in den nächsten drei bis sechs Monaten schon wieder die nächsten Rekordkurse sehen. Da kommen die fundamentalen Zahlen gar nicht mit." Doch wie kommt Risse auf diese Theorie?

Stefan Risse: Diese Gefahren lauern jetzt an der Börse

"Der Markt ist reif für eine Korrektur", sagt Stefan Risse, der von Börsenlegende André Kostolany noch eigenhändig gelernt hat. Und der Aktien-Stratege von ACATIS fährt fort: "In meinen Augen ist der Markt das im Grunde aber schon länger. Ich muss vielleicht ein bisschen mal ausholen, wie ich so Börsentendenz versuche zu erahnen, zu prognostizieren. Und da muss man unterscheiden zwischen dem, was kurzfristig am Markt passiert, was mittelfristig an der Börse passiert und was langfristig mit Aktien passiert. Denn ganz langfristig sind tatsächlich die wirtschaftlich fundamentalen Daten und damit eben die Geschäftszahlen der Unternehmen entscheidend. Irgendwann kommen die Kurse der Aktien immer wieder auf ihren inneren Wert zurück und der innere Wert setzt sich am Ende des Tages zusammen mit aus dem abgezinsten Cash-Flows einer Firma und seiner Substanz." Hier gebe es große Übertreibungen und die könnten laut Stefan Risse auch mal länger anhalten, doch irgendwann kämen die Aktienkurse immer auf den fairen Wert zurück.

Düstere Prognose: Rallye bei KI-Aktien und Magnificent 7-Aktien vorbei

Derweil sagt Stefan Risse, dass die Magnificent 7-Aktien (Meta, Tesla, Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon) eine anspruchsvolle Bewertung: "Das sind ja alles Unternehmen, also Ex-Tesla, also die verbleibenden sechs, das sind halt Unternehmen, die fast Monopol- bis Oligopol-artige Marktstellungen haben und Geschäftsmodelle haben, die eben extrem hohe Gewinnmargen erwirtschaften, die sich eben, weil es eigentlich kaum Wettbewerb gibt, auch halten lässt. Und dann reden wir von sechs wirklich tollen Unternehmen. Aber auch wenn sie alle tolle Unternehmen sind heißt dies nicht, dass man diese Aktien immer zu jedem Zeitpunkt auch kaufen muss. Manchmal ist die Bewertung eben auch hoch."

Und auch bei den KI-Aktien ist Stefan Risse skeptisch. Nicht, was die KI-Technologie an sich angeht, denn diese würde sich auf jeden Fall durchsetzen. Doch auch hier gelte, dass es Übertreibungen bei gewissen Aktien gibt und man nicht alle Aktien immer kaufen sollte.

