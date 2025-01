In einer Woche kommt Donald Trump erneut in den USA an die Macht. Fondsmanager Frank Fischer verrät, warum unruhige Zeiten auf Anleger zukommen, welche Aktien aber völlig unabhängig von Donald Trump steigen werden.

Frank Fischer, CEO von Shareholder Value verrät: „Man kann nie wissen, was Donald Trump als Nächstes macht. Deswegen bleibt die Unsicherheit vollkommen erhalten. Denn der Kerl ist ja so volatil, dass ich mich überhaupt nicht traue, daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen.“ Außerdem wisse man nicht, wie lange diese „seltsame Freundschaft“ zwischen Tesla-Chef Elon Musk und Donald Trump halte. Und so schließt Fischer: „Also da gibt es so viel Potenzial auch für Unruhe.“

Diese Aktien steigen, egal, was Donald Trump macht

Doch Anleger können daraus auch einen positiven Nutzen ziehen. Denn laut Fondsmanager Frank Fischer gibt es durchaus Branchen, deren Aktien völlig unabhängig von Donald Trump und Elon Musk steigen dürften. So sagt Fischer: „Europa ist großartig – wir haben hervorragende Unternehmen in Bereichen, die kaum betroffen sind davon, was Donald Trump so macht oder sogar davon profitieren könnten. Besonders spannend sind Diagnostikfirmen, die wir schätzen, da sie mit etwa 8 Prozent pro Jahr wachsen – ein Trend, der unberührt bleibt.

Stehen deutsche Aktien vor einem Comeback?

Doch nicht nur die Politik in den USA beschäftigt die Märkte aktuell, sondern in etwas abgeschwächter Form auch die bald anstehende Neuwahl in Deutschland. Dazu sagt Fischer. „Und vielleicht könnte ja die Wirtschaft, die bei uns in Deutschland im Keller ist, mal wieder ins Laufen kommen. Denn wir sind ganz unten und dementsprechend gibt es doch für einen antizyklisch agierenden, mit Sicherheitsmarge arbeitenden Fondsmanager in Europa auch in Deutschland gute Gelegenheiten. Also wir sind schön unterbewertet und ich kann mir vorstellen, durch den Regierungswechsel und die weiter fallenden Zinsen in Europa gibt es irgendwann mal doch wieder ein Fünkchen Hoffnung. Und dann kommen diese Titel wieder.“

Welche Branchen nun völlig unabhängig von Donald Trump steigen werden, welche Chemie-Aktien der Fondsmanager jetzt kauft und warum Frank Fischer die meisten deutschen Aktien weiter meidet, das sehen Sie im kompletten „Smartes-Geld“-Video mit Fondsmanger Frank Fischer auf Youtube.

