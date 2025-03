Die Trump-Zölle sowie die Angst vor einer Rezession in den USA verunsichern derzeit viele Anleger. Dabei gibt es an der Börse auch jetzt einzigartige Chancen. Eine Gruppe von Aktien wird dabei häufig übersehen.



Das Thema Strafzölle beschäftigt Anleger momentan besonders und an der Börse reagieren Aktien alles andere als freundlich auf die wirtschaftlichen Entwicklungen. Vor allem Large Caps aus dem Tech-Sektor kamen zuletzt unter die Räder und rücken ein an den Börsen schon länger diskutiertes Problem in den Vordergrund: die Marktkonzentration.

Die hält Francis Gannon, Co-Chief Investment Officer bei Royce Investment Partners in New York, derzeit für ein großes Risiko für Anleger, wie er dem Portal „MarketWatch“ mitteilte. Eine andere Chance wird laut dem Experten dadurch übersehen.



Ist jetzt die Zeit der Small Caps gekommen?

Tatsächlich ist die Bewertung von vielen großen Playern in letzter Zeit stark angestiegen und die Papiere möglicherweise zu teuer. Dagegen liegen die Bewertungen von Small-Caps aus Amerika im Verhältnis zu den erwarteten Gewinnen unter oder im Bereich der langfristigen Durchschnittswerte.

Experte Gannon weist darauf hin, dass die Unternehmen im Russell 2000, der sich aus den kleinsten 2000 Konzernen im Russell 3000 zusammensetzt, nach Marktkapitalisierung Ende 2024 nur 4,7 Prozent des Russell 3000 ausmachten. Der durchschnittliche Anteil liegt bei etwa acht Prozent. Small Caps sind deutlich unterrepräsentiert und womöglich machen Anleger eher dort jetzt das ein oder andere Schnäppchen.



Small Caps aus den USA haben momentan zwei Vorteile

Der mögliche Durchbruch der Small Caps hängt dabei an zwei Faktoren. So hart die Zollpolitik des amtierenden US-Präsidenten Trump auch gerade die Weltwirtschaft trifft, das Kredo „America First“ mit der Rückkehr des verarbeitenden Gewerbes in die USA nutzt vor allem kleineren Unternehmen, die viele Einnahmen im Inalnd erwirtschaften, wie viele Experten bemerken.

Und obwohl weiter sinkende Zinsen durch die Geopolitik jetzt erstmal kein Thema in den USA zu sein scheinen, nutzt auch diese Entwicklung perspektivisch eher kleinen Aktien. Small Caps befinden sich also auf mehreren Ebenen in einer recht komfortablen Situation und bieten sich für ein diversifiziertes Portfolio als Ergänzung an.



