Die Aktie des DAX-Konzerns Daimler Truck, die besonders bei Dividendenanlegern sehr beliebt ist, ist am Donnerstag überraschend deutlich eingebrochen. Grund dafür sind regelrechte Schock-Nachrichten für das Unternehmen. So sollten Anleger jetzt darauf reagieren.

Aus den USA kamen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag für den DAX-Konzern Daimler Truck echte Schock-Nachrichten, die die Aktie am Morgen um satte 15 Prozent einbrechen lassen haben.

Daimler Truck-Aktie bricht um -15% ein

So will Donald Trump Berichten zufolge die härteren Emissionsgrenzen für Lkws in den USA überprüfen. Sollten diese gelockert werden, so droht die kurzfristig erhöhte Nachfrage nach sauberen Vehikeln deutlich einzubrechen.

Besonders betroffen davon wäre Daimler Truck, die in Nordamerika den größten Marktanteil an sauberen Lkws haben. Ein Händler sprach gegenüber dpa-afx davon, dass im Fall einer Lockerung die Gewinnschätzungen des Unternehmens deutlich fallen könnten.

Was tun nach der Schock-Nachricht beim DAX-Konzern?

Doch was sollten Anleger nach dem deutlichen Abverkauf bei der Aktie von Daimler Truck tun? Immerhin hat das Papier durch das deutliche Abrutschen seine Erholungsbewegung seit September 2024 beendet und testet nun die wichtige 200-Tage-Linie bei 36,98 Euro.

Tatsächlich könnte sich für Anleger bei dem Titel eine Kaufchance ergeben, insofern der gleitende Durchschnitt nicht nachhaltig unterschritten wird. Denn auch wenn es bei Daimler Truck eine Gewinnwarnung geben sollte, so ist der Konzern weiter ideal positioniert, um von dann später steigenden Emissionsgrenzen durch eine höhere Nachfrage zu profitieren. Nur ein nachhaltiges Unterschreiten der 200-Tage-Linie wäre aus charttechnischer Sicht ein deutliches Warnsignal, wodurch Anleger die Situation dann neu bewerten müssten.

Übrigens: BÖRSE ONLINE ist ebenfalls optimistisch und rät bei den Papieren von Daimler Truck zum Kauf.

