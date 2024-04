Diese Aktie bietet nicht nur eine attraktive Dividendenrendite von 6,4 Prozent und eine Bewertung mit KCV 13,9, sondern gleichzeitig 26 Prozent Kurspotenzial laut den Konsensschätzungen der Analysten. Zeit hier zuzuschlagen?

Die Zinsanhebungen der Fed und der EZB haben viele Unternehmen stark unter Druck gesetzt und zu einer Korrektur an der Börse gezwungen. Insbesondere Immobilienunternehmen und REITs sind deswegen unter Druck geraten.

Dies bedeutet aber gleichzeitig, dass sich in diesem Bereich attraktive Chancen bieten können:

Einkommensgarant mit 6,4 Prozent Dividendenrendite und KCV 13,9

Eine Aktie, auf die Anleger in diesem Kontext einen Blick werfen können, ist Crown Castle. Dabei handelt es sich um einen Betreiber von rund 40.000 Funktürmen in den USA, die das Land an das lokale Mobilfunknetz anschließen.

Angesichts dieses Geschäftsmodells sind die Einnahmen und Gewinne des Unternehmens sehr gut prognostizierbar, weswegen Crown Castle als defensive Position in Portfolios gilt. Allerdings haben die stark gestiegenen Zinsen dem REIT (der wie viele Immobilienunternehmen stark fremdfinanziert ist) zuletzt einige Schwierigkeiten bereitet und das eigene Ergebnis je Aktie unter Druck gebracht.

Die Börse reagierte auf diese Entwicklung negativ, was die Bewertung zuletzt auf KCV 13,9 gesenkt und die Dividendenrendite auf 6,4 Prozent erhöht hat. Beide Werte sind damit attraktiver als die Durchschnitte der vergangenen fünf Jahre und der Sektormedian.

Ist diese Einkommensaktie jetzt ein attraktives Investment?

Dementsprechend kann es jetzt attraktiv für Anleger sein, die Aktie von Crown Castle auf diesem niedrigen Bewertungsniveau einzusammeln. Besonders die Aussicht auf in der Zukunft sinkende Zinsen macht den Wert zusätzlich attraktiv, denn dadurch winkt die Aussicht auf Gewinnsteigerungen und Kurspotenzial.

Ähnlich sehen dies die Analysten der WallStreet, denn im Konsens der Marktbeobachter hat Crown Castle 26 Prozent Kurspotenzial nach oben.

