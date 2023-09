Unternehmensprofil

Crown Castle International Corp. Besitzt, betreibt und least drahtlose Infrastruktur. Diese umfasst ca. 40.000 Sendemasten und andere Strukturen wie Dachantennen und - in einem geringeren Ausmaß -verteilte Antennensysteme, eine Art kleines Zellennetz. Außerdem besitzt das Unternehmen Anteile an Sendemasten im Besitz Dritter. Das Kerngeschäft ist die Bereitstellung des Zugangs sowie von Raum oder Kapazität zu seiner drahtlosen Infrastruktur anzubieten und über langfristige Verträge in verschiedenen Formen wie Lizenz, Untervermietung und Leasingverträgen abzusichern. Die drahtlose Infrastruktur des Unternehmens kann mehrere Anbieter für Antennen oder andere Geräte für die Übertragung von Signalen, die für drahtlose Kommunikation notwendig sind, ersetzen. Aufgrund der US-Bundeseinkommensteuer hat Crown Castle seit dem 1. Januar 2014 den Betrieb als REIT aufgenommen.

Offizielle Webseite: www.crowncastle.com