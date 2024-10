Stanley Druckenmiller, der vermutlich erfolgreichste Fondsmanager aller Zeiten, besonders im Bereich der Makrotrades, hat eine neue Prognose veröffentlicht. Seiner Meinung nach steigen Aktien noch für drei bis sechs Monate weiter, wenn dieses Ereignis in den nächsten Wochen eintritt.

30/30/0 - das ist der Track-Rekord des Hedgefondsmanagers Stanley Druckenmiller. 30 Jahre an der Börse, 30 Prozent p.a. an Rendite und 0 Jahre mit Verlust. Kein Wunder also, dass man den ehemaligen Hedgefonds-Manager und Milliardär als den erfolgreichsten Geld-Manager aller Zeiten sieht.

Besonders spannend für Anleger in diesem Kontext: Von Druckenmiller gab es kürzlich eine neue Prognose zur Entwicklung der Märkte.

Wenn das passiert, steigen Aktien noch 6 Monate lang

So prognostizierte der ehemalige Hedgefonds-Manager, dass bei einer Wahl von Donald Trump im November eine drei- bis sechsmonatige Rallye an den Märkten ausgelöst werden könnte, bevor es zu einer Korrektur kommt.

Er sagte: „Bei einem ‚Red Sweep‘ kommt es zu Animal Spirits in der Geschäftswelt; es kommt zu Deregulierungen und möglicherweise zu einer Art Aufschwung [in der Geschäftswelt] im Vergleich zum vorherigen Zustand.“ Zudem betonte er, dass die Notenbank unter Trump vermutlich zu stärkeren Zinssenkungen wegen seiner exzessiven Schuldenpolitik gezwungen sei.

Davon einen der beiden Kandidaten zu unterstützen, ist aber nicht im Sinne von Druckenmiller. Er sieht sowohl Harris als auch Trump sogar als wirtschaftsfeindlich an. Von ihm hieß es: „Beide sind offenbar der Meinung, dass der Staat bei der Kapitalallokation eine wichtige Rolle spielen sollte, was ich, ehrlich gesagt, bizarr finde.“

Kommt bald die Rallye an den Märkten?

Tatsächlich stehen die Chancen aber gut dafür, dass Druckenmillers Prognose aufgeht. Nicht nur, weil Trump aktuell in den Wettmärkten weit vor Harris liegt, sondern zudem noch, weil die Mehrheit der Experten von einem temporären Aufschwung durch Trump ausgeht.

Darüber hinaus spricht außerdem die Statistik für diese Entwicklung, da sich der Markt im ersten Jahr einer Präsidentschaft, insbesondere in jüngster Vergangenheit, häufig sehr positiv entwickelt hat.

Bank of America Returns nach Präsidentschaftswahlen

