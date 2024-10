Ist das der beste ETF, den man kaufen kann? Dieser Kandidat hat mit einem Plus von 200 Prozent nicht nur die beste Performance der vergangenen fünf Jahre erzielt, sondern könnte in den nächsten zwölf Monaten sogar um bis zu 40 Prozent zulegen.

ETFs zählen aus vielen Gründen zu den beliebtesten Anlagemöglichkeiten von Investoren. Mit ihnen kann man das Risiko breit streuen, da man nicht nur auf eine einzelne Aktie, sondern auf die Wertentwicklung einer ganzen Branche oder gar von Ländern setzt.



Viele Anleger bevorzugen ETFs aufgrund der breiten Risikostreuung und der geringeren Gebühren, da sie passiv einen Index abbilden und nicht aktiv gemanagt werden. Häufig werden ETFs als langfristige Investitionsmöglichkeit genutzt, um beispielsweise für das Alter vorzusorgen. Hierbei greifen viele auf einen ETF zurück, der einen großen und sicheren Index abbildet – wie etwa den MSCI World. Mit ihm setzt man im Grunde auf die gesamte Weltwirtschaft.

Für Anleger, die das geringere Risiko schätzen, aber dennoch nicht auf hohe Kursgewinne verzichten möchten, gibt es jedoch noch einen anderen spannenden Kandidaten, den sie sich genauer ansehen sollten. Dieser ETF hat nicht nur die beste Performance der letzten fünf Jahre erzielt, sondern könnte auch in den nächsten zwölf Monaten um bis zu 40 Prozent zulegen.

Darum könnte dieser ETF auch zukünftig mit hohen Kursgewinnen überzeugen

Das Finanzportal ETF Capital bewertet regelmäßig aus einem breiten ETF-Universum die besten Kandidaten nach ihrer Performance. Der ETF mit der besten Performance in den vergangenen fünf Jahren ist der iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF, der beeindruckende 220 Prozent zugelegt hat. Doch was macht diesen ETF so besonders?

Dieser ETF bildet einen Index nach, der Anlegern Zugang zu US-Unternehmen aus dem Technologiesektor bietet. Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei nur 0,15 % p.a. und die Gewinne werden thesaurierend reinvestiert. Zu den größten Positionen gehören, wenig überraschend, Apple, Nvidia und Microsoft. Insgesamt enthält der ETF 68 Positionen.

Der ETF ermöglicht es, auf die Wertentwicklung des berühmten S&P 500 Index zu setzen (auf diesen Index schwört übrigens auch der Investor und Milliardär Warren Buffett), jedoch speziell auf die Tech-Unternehmen dieses Indexes – also auf die besonders wachstumsstarken Firmen. Da Unternehmen, die es in den S&P 500 schaffen, eine gewisse Größe und finanzielle Stabilität mitbringen, handelt es sich hier nicht um besonders risikoreiche Wetten – auch wenn Technologiewerte natürlich immer ein gewisses Risiko bergen. Der ETF bietet derzeit eine durchschnittliche Kurschance von zwölf Prozent. Experten sehen jedoch sogar ein Potenzial von bis zu 40 Prozent in den kommenden zwölf Monaten.

Fazit Der iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, in stabile, wachstumsstarke US-Technologieunternehmen zu investieren – und das zu geringen Kosten. Die beeindruckende Performance von 220 Prozent in den letzten fünf Jahren und das mögliche Kurspotenzial von bis zu 40 Prozent in den kommenden zwölf Monaten machen diesen ETF zu einer idealen Wahl für alle, die von der Innovationskraft der Tech-Branche profitieren möchten, ohne zu hohe Risiken einzugehen.

