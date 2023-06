Während eine Mehrheit des Marktes immer noch von Zinssenkungen zum Jahresende ausgeht, wird die Fed vermutlich den Leitzins ein weiteres Mal anheben. Doch ist das eine Fehlpreisung im Markt? Und was bedeutet das für ihre Aktien?

Vor wenigen Wochen ging die Mehrheit der Analysten noch von Senkungen der Zinsen zum Jahresende von 75 Basispunkten aus. Allerdings scheint nun die Fed gewillt die Zinsen noch ein weiteres Mal anzuheben. Doch wie verträgt sich das mit dem aktuellen Markt der auf baldige Senkungen hofft? Kann es hier zu einer Korrektur kommen?

Erhöht die Fed die Zinsen weiter?

Nach Inflationsdaten aus den USA, welche wesentlich heißer waren als erwartet, scheint die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt der Fed anzusteigen. Während vor den Daten noch zu 24 Prozent eine weitere Anhebung eingepreist war, weist das CME FedWatch Tool nun bereits 64 Prozent aus.

https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html CME FedWatch Tool 14. Juni

Allerdings scheint dies ein Widerspruch in sich zu sein, denn der Markt geht weiterhin von Zinssenkungen zwischen Dezember und Januar aus. Muss hier die Börse bald ihre Meinung ändern?

Keine Senkungen zum Ende des Jahres?

So sieht es aus, schaut man zumindest auf die Daten des CME FedWatch Tool für den 31. Januar 2024:

https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html CME FedWatch Tool 31. Januar

Nimmt man an, dass die Fed die Zinsen tatsächlich noch einmal um 25 Basispunkte anhebt, so gehen 87,4 Prozent des Marktes für den Januar von Senkungen aus. Allerdings scheint es im aktuellen Umfeld wenig Anlass dafür zu geben. Auch BlackRock, Barclays und Goldman Sachs warnten hier bereits vor einer Fehlannahme des Marktes. Doch wenn dies wirklich so ist, was bedeutet dies dann für Aktien?

Was bedeuten die Schritte der Fed für die Märkte?

Grundsätzlich, sollten die eben erwähnten Analystenhäuser und Vermögensverwalter recht behalten, ist eine Korrektur dieser Annahmen nötig. Diese wiederum dürfte auch eine Korrektur des Aktienmarktes zur Folge haben, denn ein längerfristig hohes Zinsniveau ohne Aussicht auf ein baldiges Ende ist schlecht für Wertpapiere.

Deswegen sollten Investoren gerade die Gewinne aus der Jahresauftaktrallye versuchen mitzunehmen, mehrheitlich aber im Markt bleiben. Denn wie immer kann eine Nachricht alle Dynamiken ändern.

Lesen Sie auch: Volks- und Raiffeisenbanken: Diese Bank erhöht Zinsen für Tagesgeld kräftig – nun deutlich über drei Prozent