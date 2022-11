Die amerikanische Notenbank hebt die Zinsen nochmals deutlich an. So reagieren die Aktienmärkte. Von Jennifer Senninger

Die nächste Jumbo-Zinserhöhung: Die amerikanische Notenbank Fed hebt die Zinsen heute erneut deutlich an. Um 0,75 Prozentpunkte geht der Leitzins nach oben, damit erreicht er nun eine Spanne von 3,75 bis vier Prozent.

Es ist bereits die vierte große Zinsanhebung in Folge. US-Notenbank Präsident Jerome Powell will die ausufernde Inflation mit allen Mitteln bekämpfen. Die Inflationsrate lag zuletzt immerhin bei rund 8,2 Prozent. „Meine Kollegen und ich sind fest entschlossen, die Inflation wieder auf unser Ziel von zwei Prozent zu senken", gab er bei der heutigen Pressekonferenz bekannt.

Die Erhöhung von 75 Basispunkten lag in den Erwartungen des Marktes und stellt keine allzu große Überraschung dar. An den Aktienmärkten ging es in den USA nach dem jüngsten Zinsentscheid steil nach oben. So gewann der Dow Jones am Mittwoch 0,8 Prozent, liegt nun bei 32.935 Punkten, der S&P stieg um 0,5 Prozent und landet bei 3880 Punkten. Selbst der Nasdaq legte um 0,2 Prozent auf 10931 Punkte zu. Der Grund: Die Zinsanhebungen könnten sich zum Jahresende verlangsamen, darauf hoffen jedenfalls zahlreiche Anleger.

Viele Ökonomen und Anleger befürchten in den USA durch die starken Zinserhöhungen eine drohende Rezession. Wie Reuters berichtete, konnte das Bruttoinlandsprodukt im Sommer trotz hoher Inflation und steigenden Zinsen noch wachsen.

Um die Inflation auf zwei Prozent zu bringen, werden laut Powell weitere Erhöhungen „angemessen sein“. Er erwähnt aber auch: Es kann einige Zeit dauern, bis sich die Geldpolitik „in vollem Umfang“, insbesondere auf die Inflation, auswirkt. „Deshalb werden wir bei der Festlegung des Tempos künftiger Erhöhungen die kumulative Straffung der Geldpolitik und die Verzögerungen, mit denen die Geldpolitik die Wirtschaftstätigkeit und die Inflation beeinflusst, berücksichtigen.“ Ob das bedeuten könnte, dass es sich dieses Jahr damit um die letzte XXL-Zinserhöhung gehandelt hat, lesen Sie hier.