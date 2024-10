"Auf Asien kann man jetzt nicht verzichten", sagt Aktien-Experte Florian Söllner zu BÖRSE ONLINE. Warum China-Aktien jetzt unbedingt ins Depot gehören und welchen erstaunlichen Kaufgrund es bei Bitcoin, Palantir und Microsoft gibt.

„Wenn du dein Geld verdoppeln willst, dann nimm dir ein paar Jahre Zeit und such dir zwei, drei Firmen aus Asien aus mit Zukunft", sagt Florian Söllner, Aktien-Experte bei Der Aktionär, welches wie BÖRSE ONLINE zur Börsenmedien AG gehört. Und der Tech-Experte fügt hinzu: "Da, glaube ich, sind die Chancen noch mal entschieden besser geworden. Asien ist kurzfristig gehyped, kann kurzfristig mal 20, 30% korrigieren, aber ich sehe da schon langfristig eine Chance für diverse China-Aktien derzeit."

Deswegen sollte man China-Aktien jetzt kaufen

"Erwartet wird, dass China pro Jahr die nächsten zehn Jahre mit 4 Prozent wächst, während Deutschland wahrscheinlich eher stagniert. Also da ist gerade richtig Feuer drin, das zu Recht auch, weil es hier Top-Tech-Titel mit KI-Impulse gibt." Zudem würde auch Ray Dalio zum Kauf von China-Aktien raten, sagt Florian Söllner und zeigt sich ob der aktuellen Entwicklung an den chinesischen Börsen begeistert. Kein Wunder, konnte der Hang Seng Index doch seit dem 11. September um 33 Prozent zulegen.

Doch auf welche Einzelaktien würde der Tech-Aktien-Experte jetzt in China setzen? Das verrät er direkt in diesem Video:

Erstaunliche Entwicklung rund um Microsoft und Bitcoin, sowie Palantir

Auch von Palantir zeigt Söllner sich überzeugt, auch wenn Anleger aktuell die Palantir-Aktie besser halten sollten und nicht zwingend neu kaufen sollten. Sie ist nämlich stark gelaufen, hat aber für die Zukunft sicherlich weiteres Potenzial, so Söllner.

Eine viel erstaunlichere Entwicklung macht Florian Söllner, der den Hot Stock Report und das Depot 2030 für den Aktionär betreibt, beim Bitcoin und bei der Microsoft-Aktie aus. "Beides sind mittlerweile Basisinvestments", sagt er nämlich. Bei Microsoft sei es klar, als eine der diversifiziertesten Tech-Aktien mit starken KI-Anteil gehöre Microsoft in die Depots, so Söllner. Doch auch beim Bitcoin sagt er: "Am Ende ist es beim Bitcoin immer die Hoffnung, das digitale Gold, ein sicherer Hafen und ein Inflationsschutz zu sein. Da funktioniert Gold eigentlich noch mal besser in meinen Augen, aber deswegen halte ich ja auch selbst Gold und Bitcoin. Ich glaube, die Wahlen können entscheidend sein. Klar würden die Krypto-Experten gerne Trump als Sieger sehen, aber ich glaube, auch Harris zeigt, sie „druckt gerne Geld. Also wird die Geldschwämme hochbleiben, übrigens auch in Europa. Und dann werden solche Assets wie Bitcoin und Gold, denke ich, ihre Berechtigung behalten. Und ob der große Ausbruch beim Bitcoin kommt, das wird sich zeigen, denke ich, in der Woche der US-Wahlen."

