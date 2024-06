Am Dienstag ist die Aktie von Nvidia erneut kräftig gestiegen und hat den Markt auf ein neues Rekordhoch getrieben. Doch diese Entwicklung ist rekordverdächtig, denn nun fährt der Wert endgültig allen davon. Das sind die Ursachen und so kann es jetzt weitergehen.

Mit einem Kursplus von 3,5 Prozent beendete die Aktie von Nvidia am Dienstag den Handel. Ursachen dafür sind unter anderem einige positive Analystenkommentare sowie eine Meldung rund um eine Übernahme.

Durch den starken Anstieg erreichte der S&P500 anschließend ein neues Rekordhoch, ebenso wie der Chipdesigner selbst. Doch in diesem Fall ist der Anstieg etwas ganz Besonderes:

​​Jetzt hat die Nvidia-Aktie endgültig alle abgehängt

Denn durch den Kurssprung hat Nvidia eine Marktkapitalisierung von 3,22 Billionen US-Dollar erreicht und ist damit offiziell die wertvollste Firma der Welt. Im Verlauf des Handelstages konnte man sowohl an Apple als auch Microsoft vorbeiziehen.

Ein wesentlicher Grund, der die Rallye, laut Daten von Charles Schwab, in den vergangenen Tagen noch befeuert hat, sind die Privatanleger. So verzeichnete der Broker eine massive Nachfrage nach den Aktien infolge des kürzlich durchgeführten Aktiensplits, was sich sehr positiv auf den Kurs ausgewirkt hat.

Wie geht es mit der Nvidia-Aktie weiter?

Mit dem Erreichen des Status “Wertvollste Firma der Welt” krönt Nvidia seine phänomenale Rallye von +3.650 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. Und die Chancen, dass es ertragreich weitergeht, stehen zumindest kurz- und mittelfristig sehr gut.

Denn mit Blick auf die folgende Grafik hält die Regentschaft eines Unternehmens seit 1995 in der Regel mehrere Jahre an, was für weiter steigende Kurse spricht:

VisualCapitalist Wertvollste Unternehmen seit 1995 nach Jahr

Trotzdem mehreren sich gleichzeitig die pessimistischen Stimmen gegen Nvidia angesichts der hohen Bewertung (KGV 49,9) und charttechnischer Indikatoren wie dem RSI-Indikator (weist aktuell ein “Überkauft”-Rating aus). Unter anderem deshalb sieht der Konsens der Analysten aktuell -6,8 Prozent Kurspotenzial bei dem Titel.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.