Trotz teils hoher Bewertungen an den Börsen sieht Börsen-Experte Robert Halver weiterhin attraktive Anlagemöglichkeiten – und setzt dabei auf überraschende Favoriten. Welche Branchen und Aktien er für besonders aussichtsreich hält, verrät er im Interview.

Robert Halver: Zyklische Werte rücken in den Fokus

Während High-Tech-Aktien zuletzt schwankungsanfällig waren, sieht Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank, Potenzial in einer anderen Kategorie: „Der DAX ist in diesem Jahr einer der Lieblinge der weltweiten Anleger, weil unsere zyklischen Werte von der weltweiten konjunkturellen Erholung profitieren.“ Besonders die zweite Reihe rückt ins Blickfeld, da hier „viel Industrie-Know-how schlummert, das jetzt geweckt wird“. So führt Robert Halver den MDAX unter seinen Favoriten für 2025.

Auch der Autosektor zählt für ihn zu den unterschätzten Gewinnern: „Irgendwann ist auch mal Schluss mit dem Niedergang“, so Halver. Insbesondere deutsche Autobauer könnten profitieren, wenn sie ihre Produktion stärker in die USA verlagern, um mögliche Handelshemmnisse zu umgehen.

Halver: "Die Spreu wird sich vom Weizen trennen"

Für Anleger bedeutet das: Neben den etablierten High-Tech-Werten lohnt sich ein Blick auf zyklische Sektoren wie Chemie, Elektrotechnik und Industrie. Trotz aller Unsicherheiten bleibt Halver optimistisch: „Unter Schwankungen geht es weiter aufwärts. Und am Ende des Jahres werden wir wieder feststellen: Auch 2025 ist der Weltuntergang ausgeblieben.“

Dennoch müssen Anleger laut Halver 2025 deutlich besser die Spreu vom Weizen an der Börse trennen. Wie Anlegern dies gelingt, wie Halvers Meinung jetzt zu Bitcoin, Gold und Zins-Anlagen ist und warum man ihn laut eigener Aussage für "verrückt" erklären lassen könnte, das erfahren Sie hier.

