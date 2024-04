Ist das jetzt eine größere Aktienkorrektur an der Börse? Oder ist es für Anleger die letzte Chance, um günstig einzukaufen? Ein Börsen-Experte und Ex-Banker verrät, welche 3 Aktien er jetzt kaufen würde.

Die Börsen befinden sich im Korrekturmodus. Doch das ist kein Grund, sich nicht auf spannende und defensive Aktien mit ordentlichem Kurspotenzial zu konzentrieren. Denn kennen Sie schon Zeta Holdings?

Diese unbekannte KI-Aktie könnte sich jetzt richtig lohnen

"Zeta Global Holdings ist wirklich ein spannendes Unternehmen", sagt unser Börsen-Experte und Ex-Banker Golo T. Kirchhoff. Denn er führt aus: "Zeta Global Holdings wurde 2007 in New York gegründet und gilt als stärkster Konkurrent zu Adobe und Salesforce."

Für Kirchhoff ist vor allem spannend, dass Zeta in einem "rasanten Tempo wächst". Dabei ist das Unternehmen eine Marketing-Plattform, welche mit Künstlicher Intelligenz arbeitet. Und Golo T. Kirchhoff stellt unter Beweis: "Eine Morgan Stanley ratet diese Aktie mit einem Kursziel von über 17 Dollar. Das höchste liegt bei 21 Dollar. Das ist fast eine Verdoppelung von dem jetzigen Level aus."

Zudem findet unser Aktien-Experte spannend, dass Zeta Global Holdings mit einer "prädikativen KI den Kunden ermöglicht, wiederum ihren Kunden ein besseres Kundenerlebnis zu ermöglichen. "Zum Einen gehört dazu, Risiken zu vermeiden, was die Kundenabwanderung betrifft, auf der anderen Seite, die prognostizierten Kundenerlebnisse in einer Datenbank zu analysieren, genau die Marke auf deine Bedürfnisse zu schneidern", sagt Kirchoff. Und er hebt hervor: "Und 40 Prozent der Forbes 100 Unternehmen sind Kunden von Zeta Global. Und die Zahlen sprechen für sich."

Jetzt Aktien kaufen oder Korrektur abwarten?

Dass Golo T. Kirchhoff nicht einfach nur irgendwelche Aktien empfiehlt, dass zeigt sein Track-Record. Viele seiner Empfehlungen gehen auf. So brachte etwa die Commerzbank-Aktie seit Anfang Januar über 20 Prozent Plus, die Cros-Aktie ebenfalls und die Spotify-Empfehlung von Kirchhoff brachte Anlegern in den vergangenen 12 Wochen ganze 65 Prozent.

Welche anderen beiden Aktien neben Zeta Global Holdings jetzt zu seinen Favoriten zählen, wie tief die Börsenkorrektur Aktien jetzt noch drücken kann und ab wann es wieder aufwärts geht, das verrät Kirchhoff jetzt im neuen Video auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

