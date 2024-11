Läuft die Jahresendrallye schon? Und wenn ja, wie lange wird sie anhalten? Ein Experte packt aus und verrät, welche Aktien er für die Jahresendrallye an der Börse jetzt kauft.

Ex-Banker und Aktien-Experte Golo Kirchhoff verrät, dass die Jahresendrallye bereits läuft. Doch Anleger sollten nicht blind alle Aktien kaufen, sondern vor allem auf diese Werte setzen:

Experte: Kaufen Sie diese Aktien für die Jahresendrallye

"Ich würde jetzt auf keinen Fall auf deutsche oder europäische Aktien setzen", sagt Golo Kirchhoff, Aktien-Experte bei BÖRSE ONLINE und Ex-Banker. Denn in seinen Augen seien Deutschland und Europa die großen Verlierer unter Donald Trump. Doch dafür würden US-Aktien umso besser performen.

Dafür hat Kirchhoff sich Aktien angeschaut, die unter Trump besonders profitieren können: "Trump will bohren, bohren, bohren", sagt Kirchhoff und fügt hinzu: "Rohstoff- und Öl-Aktien könnten dabei besonders profitieren. So empfiehlt Kirchhoff etwa First Energy, Energy Transfer oder auch Advanced Energy. Doch auch Grundstoff-Aktien wie Linde, Dow Chemical und Southern Copper könnten profitieren.

"Doch meine absoluten Lieblingsaktien sind jetzt diese", verrät er:

Hier kommen Sie direkt zu den besten Aktien für die Jahresendrallye

So lange wird die Jahresendrallye laut Experten anhalten

"Ich glaube, dass die Jahresendrallye noch eine Zeit lang weitergehen wird", sagt Kirchhoff. Und er erklärt: "Die Wirtschaft läuft, die Unternehmenszahlen waren top. Das Thema Küntliche Intelligenz an sich wird den Markt weitertreiben. Man sieht es ja auch an den Aussagen von den CEOs, von Microsoft oder von Alphabet, dass viele Investitionen getätigt werden. Man muss noch abwarten, inwiefern sich das jetzt dann durchschlagen wird. Aber ich denke, dass die Rallye noch weitergehen wird, mindestens bis Trump am 20. Januar Präsident wird."

Auf welche Aktien der Ex-Banker Golo Kirchhoff jetzt setzt, welche Aktien er noch meiden würde und warum er besonders auf die Käufe der Milliardäre und Hegdefonds diese Woche schaut, das erfahren Sie jetzt im gesamten Interview.

Und lesen Sie danach auch:

Der Experten-Rat: Follow the money!

Seit jeher baut Experte Golo T. Kirchhoff seine Investmentstrategie auch auf den 13F-Filings der SEC auf. Der Report, in dem die 250 weltweit größten Hedgefonds, Banken, Vermögensverwalter und Großinvestoren ihre Investments offen legen müssen. "Sie zeigen, wann Großanleger Aktien kaufen oder verkaufen. Wenn wichtige Player sich positionieren, können auch Anleger frühzeitig darauf reagieren“ so der Ex-Banker. Und ganz einfach wird das jetzt mit dem neuen Börsendienst "13F-Berichte", den er zusammen mit DER AKTIONÄR-Redakteur Steffen Härtlein ins Leben gerufen hat. Das speziell entwickelte System ermittelt, welche Unternehmen wirklich gefragt sind, indem es die Investments aller Player vergleicht, berechnet, den Konsens ermittelt und so die harten Fakten auf den Tisch legt. Alles was Sie noch tun müssen, ist, dem Geld folgen!

Jetzt einsteigen