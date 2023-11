Sollten sich Anleger jetzt noch schnell einen ETF auf den MSCI World sichern? Laut Experten könnte der Index 2024 nämlich deutlich ansteigen

Es ist der wohl beliebteste ETF der Welt: Ein ETF auf den MSCI World. Denn mit ihm wettet man sozusagen auf die Entwicklung der gesamten Weltwirtschaft. Gerade für die Altersvorsorge wird ein ETF auf den MSCI World daher gerne verwendet und langfristig gehalten.

Doch die vergangenen Jahre mussten MSCI-World-Anleger starke Nerven bewahren. 2022 verlor er etwa fast 13 Prozent, 2018 lag er über vier Prozent im Minus. Dennoch: Auf die lange Sicht beträgt sein jährliches Wachstum im Durchschnitt rund 8,65 Prozent. Immerhin liegt er dieses Jahr bereits gut zehn Prozent im Plus – und laut Experten könnte er auch nächstes Jahr wieder ein zweistelliges Wachstum einfahren.





Experte sicher: Darum steigt der MSCI World nächstes Jahr zweistellig

Wie „Institutional Money“ berichtete, blickt der globale Chefstratege von Nikko Asset Management, John Vail, den kommenden zwölf Monaten freudig entgegen. Er und sein Team denken, dass der MSCI World Total Return Index innerhalb von einem Jahr über elf Prozent zulegen wird.

„Die Aktienrückkäufe bleiben stark, und die Aussicht auf eine zurückhaltende Fed und einen Höchststand der Anleiherenditen dürfte die Anleger trotz einiger Finanzturbulenzen und wirtschaftlicher Schwierigkeiten ermutigen", so John Vaillaut Institutional Money.

Auch für die USA wird er konkret: „Bis Ende September 2024 erwarten wir einen Zuwachs des S&P 500 von 9,5 Prozent. Damit gehen wir davon aus, dass die USA in den kommenden Quartalen schlechter abschneiden werden als die globalen Märkte." Für Europa ist er hingegen optimistischer: „Ein Schlüsselfaktor für die Performance - neben dem Krieg in der Ukraine - wird sein, wie weitreichend die Streiks und die daraus resultierenden Lohnerhöhungen sind. In der Zwischenzeit könnte es einige Probleme im Zusammenhang mit dem europäischen Gewerbe- und Wohnimmobiliensektor geben, die wahrscheinlich zu Schwierigkeiten im Bankensektor führen werden. Da jedoch die Gewinnerwartungen aufgrund des stabilen globalen Hintergrunds weiter steigen dürften, erwarten wir, dass der MSCI Europe bis September 2024 um 16,0 Prozent steigt, und zwar in US-Dollar bei einem leicht stärkeren Euro."

