Super-Signal für alle deutschen Anleger: Der DAX hat das Tor des Schicksals überwunden und könnte nun einen neuen Aufwärtstrend starten. Läuft alles gut, winken neue Rekordhochs und ein Ziel bei 17.700 Punkten. Was das jetzt für Aktien bedeutet:

Er hat es geschafft. Der DAX konnte den Bogen, über den wir bereits seit Wochen berichten, erfolgreich überwinden, antesten und nun weiter steigen. Damit dürfte der DAX seinen Abwärtstrend, der nun seit einigen Wochen anhielt, überwunden haben. Für Anleger und deutsche Aktien bedeutet das: Es geht wieder aufwärts. Welche hohen Kursziele winken jetzt?

DAX bildet auch doppelten Boden – Gutes Signal für Aktien

Der DAX bildete zudem einen doppelten Boden auf dem Niveau von etwa 14.640 Punkten. Hier schlug der DAX bereits mehrfach im März auf und diese Marke testete der Index nun nach den Rekordhochs im Sommer erneut. Da der doppelte Boden hielt, darf dies als Umkehrsignal gewertet werden.

Darüberhinaus konnten deutsche Aktien und der DAX nun auch das Tor des Schicksals überwinden: Seit Monaten war der DAX dabei einem bogenförmigen Verlauf gefolgt. Erst ging es aufwärts und in genau dem Tempo, in dem es hoch gegangenen war, ging es dann wieder runter. Nun konnte der DAX diese Formation verlassen, konnte sie erfolgreich als Unterstützung antesten und jetzt weiter steigen. Sollte diese Woche keine große Hiobsbotschaft erfolgen, so dürfte der DAX nun einen neuen Aufwärtstrend gestartet haben. Und dieser geht bis zu dieser Marke:

Steigen Aktien und der DAX jetzt um 15 Prozent?

Weil der doppelte Boden hielt und der DAX den Bogen des Schicksals überwinden konnte, könnte der Index nun die Marke von 17.700 Punkten in Angriff nehmen. Denn führt man eine kleine aber feine Fibonacci-Analyse vom Rekordhoch bis zum doppelten Boden durch, so ergibt sich beim 1,618er-Level ein Kursziel von 17.700 Punkten. Dies wäre ab jetzt ein Zugewinn von 15 Prozent bei deutschen Aktien und beim DAX.

Anleger profitieren nun, indem sie auf einen DAX-ETF oder auf gute deutsche Einzelwerte setzen.

