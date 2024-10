Der perfekte Aktienkurs, um bei KI-Gigant Nvidia einzusteigen? Ein Finanzexperte nennt jetzt einen exakten Wert und verrät, warum Sie bloß nicht schon vorher zuschlagen sollten.

Wie weit kann es eigentlich noch nach oben gehen? Nachdem die Aktie von KI-Gigant Nvidia bereits vergangenes Jahr über 200 Prozent zulegen konnte, liegt sie aktuell nun auch dieses Jahr bereits wieder 200 Prozent im Plus.



Keine Frage: Nvidia gilt als einer der großen Nutznießer der Wachstumsbranche Künstliche Intelligenz (KI). Doch wird die Aktie der Euphorie um das Thema noch ewig weiterhin so gerecht werden? Oder wird eine Korrektur das Papier womöglich irgendwann wieder zurück auf den Boden der Tatsachen holen können? Fakt ist: Bisher konnte das Unternehmen noch bei jeden Quartalszahlen die Erwartungen übertreffen.

So oder so: Viele Anleger tun sich schwer damit, wann der richtige Zeitpunkt ist, um bei der Aktie zuzuschlagen oder auch gegebenenfalls Gewinne zu realisieren. Umso nützlicher, dass ein renommierter Experte nun den genauen Aktienkurs nennt, bei dem Anleger seiner Meinung nach zuschlagen sollten. Doch was sind die Gründe hierfür?

Finanzexperte rät: Zu DIESEM Zeitpunkt sollten Sie bei der Nvidia-Aktie zuschlagen

Es handelt sich hierbei um den Finanzexperten A.J. Button, dem auf dem Finanzportal „Seeking Alpha“ mehrere tausende Anleger folgen. Auf dem Finanzportal „TipRanks" landet er auf Platz 3.822 von über 39.000 Finanzexperten. Und TipRanks berichtete jüngst von einem spannenden Beitrag des Bloggers.

Denn der hat die Aktie auf Herz und Nieren überprüft und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie derzeit deutlich überbewertet ist und Anleger auf einen niedrigeren Kurs der Aktie warten sollten, ehe sie zuschlagen. „83$ ist ein angemessener Preis für einen konservativen Value-Investor für Nvidia", heißt es von Experte Button laut TipRanks. Das liegt derzeit deutlich unter dem aktuellen Kurs von 144 US-Dollar.

Doch warum sollten Anleger seiner Meinung nach auf einen so niedrigen Kurs warten?

Erst DANN Nvidia-Aktie kaufen – das steckt hinter Analyse des Top-Experten

Zwar lobt A.J. Button Nvidias Marktdominanz und den breiten Wettbewerbsvorteil. Allerdings warnt der Experte davor, dass Alternativen von On-Device-KIs oder Rechenzentren beginnen könnten, Nvidia Marktanteile abzunehmen. „Wir sind noch nicht dort, aber es ist klug anzunehmen, dass diese beiden Bedrohungen für Nvidias Wettbewerbsvorteil Realität werden könnten, damit wir uns nicht von zu optimistischen Prognosen mitreißen lassen“, so der Experte.

Er rechnet damit, dass der Umsatz 2024 um 111 Prozent zum Vorjahr steigen könnte, doch rechnet er damit, dass sich dieses Wachstum im Jahr darauf auf 70 Prozent verlangsamt und 2026 schließlich auf 20 Prozent zurückgeht. 2028 bis 2030 könnten die Wachstumsraten aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs dann sogar von zehn auf sechs Prozent sinken werden. Aufgrund dieser Verlangsamung steckt Button das Kursziel bei 83-US-Dollar und rät derzeit zum Halten der Aktie.

Allerdings gibt der Experte zu, dass sein Kursziel in Anbetracht des aktuellen Kurses schon äußerst bärisch ist: „Vielleicht werde ich es bei einer zukünftigen Rezession oder einem Abschwung im Tech-Sektor wie 2022 erreichen," schreibt der Investor laut TipRanks. Doch: „Was diejenigen betrifft, die zu heutigen Preisen kaufen: Ich denke, sie gehen ein großes Risiko ein..."

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.