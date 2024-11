Nicht alle Dividenden-Aktien lohnen sich jetzt. Robert Halver, Börsen-Experte bei der Baader Bank verrät, warum viele deutsche Dividenden-Aktien ihre Ausschüttung kürzen könnten und auf welche Werte er jetzt stattdessen setzt.

"Dividenden-Aktien sind für mich ja immer ein super Zusatzeinkommen", sagt Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. "Im Frühjahr kommt man da bei den ganzen Dividenden-Zahlungen aus dem Schmunzeln manchmal gar nicht mehr raus", fügt der Experte hinzu. Doch eine Warnung hat der Börsen-Experte jetzt in Bezug auf Dividenden:

Robert Halver: Diese Dividenden-Aktien könnten ihre Ausschüttungen kürzen

"Die Steuersenkungen in den USA könnten US-Dividenden-Aktien weiter beflügeln", verrät der Experte. "Für Europa muss man aber leider sagen: Hier wird der ein oder andere Wert natürlich aufgrund der Wirtschaftslage vielleicht ein bisschen die Dividende kürzen", befürchtet Halver. Zwar bedeutet dies nicht, dass viele Europa-Aktien ihre Dividenden jetzt komplett zusammenstreichen würden. Doch Anleger müssten ein paar Abstriche hinnehmen, so Halver.

Zudem ist der deutsche Börsen-Experte auch für deutsche Dividenden-Aktien besorgt: "Natürlich dürften die deutschen Industriebetriebe ihre Dividenden kürzen. Einfach weil es die wirtschaftliche Lage notwendig macht. Aber es gibt ja genügend Branchen im Konsumbereich, im Pharmabereich, im Versicherungsbereich. Da gibt es ja auch sehr schöne Werte, die eigentlich immer laufen."

Doch wie würde Robert Halver dann jetzt an der Börse investieren?

Börsen-Experte Halver: So würde ich jetzt in Aktien investieren

"Trotz meiner Kritik an einigen Dividenden-Aktien bleiben sie langfristig natürlich attraktiv", sagt Halver. So würde er vor allem auf US-Dividenden-Aktien setzen. Doch auch Europa-Aktien und deutsche Aktien kommen für ihn infrage: "Denn nach wie vor sind eben Dividendenaktien für langfristige Investoren sehr attraktiv. Weil ich mit der Auszahlung bares Geld auf die Hand bekomme", sagt Halver. Und er fügt hinzu: "Und wenn man das dann wieder anlegt, kann man natürlich auch diesen berühmten Zinseszinseffekt nutzen. Es ist faszinierend. Das sehe ich auch bei mir. Ich als alter Knochen schon mit meinen fast 61 Jahren sehe natürlich, was auch der Zinseszinseffekt dann ausmacht."

Wie Robert Halver jetzt konkret an der Börse investiert, welches Asset Anleger jetzt kaufen müssen, und was noch in diesem Jahr auf die Börsen zukommt, das erfahren Sie jetzt im gesamten Interview auf unserem Youtube-Kanal BÖRSE ONLINE.

