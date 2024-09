Diese Aktien fallen gerade, doch laut den Experten der Bank of America sollten Anleger auf keinen Fall hier in ein fallendes Messer greifen. Stattdessen bietet es sich laut Meinung der Analysten an, in diese Branchen sicher zu investieren. Sollten Anleger auf die Meinung der Marktbeobachter hören?

Tech-Aktien sind aktuell beständig am Fallen. Insbesondere vormalige Highflyer wie Nvidia und Co. stehen jetzt unter Druck. Doch laut den Analysten der Bank of America sollten Anleger hier nicht in ein fallendes Messer greifen.

Bei diesen Aktien auf keinen Fall den Dip kaufen und lieber hier sicher investieren

Als Gründe nannten die Experten dafür die weiterhin hohe Bewertung von Tech-Titeln und mögliche anstehende Indexänderungen im S&P500 zuungunsten der Schwergewichte. Darüber hinaus argumentieren die Analysten mit einem volatileren Umfeld für Tech–Aktien in Zeiten sinkender Zinsen, das negative Auswirkungen auf die Anlageklasse hätte.

Bank of America Zusammenhang zwischen Zinsen und Vola

Stattdessen empfiehlt die Bank of America jetzt günstig bewertete Qualitätsunternehmen zu kaufen, die stabile Cahsflows generieren. Solche Titel sieht die Bank vornehmlich im Immobiliensektor, wo seit 2008 sehr solide Ausschüttungen gezahlt und steigende Unternehmensergebnisse erzielt werden konnten.

Finger weg von diesen Aktien?

Doch die Frage ist: Sollten Anleger wirklich jetzt die Finger von Tech-Aktien lassen, obwohl diese eine Einstiegschance bieten?

Die Antwort ist tatsächlich für langfristige Anleger nein. Denn auch wenn es in Zukunft mehr Volatilität bei den Titeln geben dürfte, so können insbesondere Anleger mit dem Zeithorizont über mehrere Dekaden hier unbesorgt zugreifen. Speziell, da die Aussichten für das Wachstum dieser Unternehmen ungebrochen positiv sind.

Wer dagegen weniger gut mit Schwankungen umgehen kann, der sollte, wie von der Bank of America empfohlen, zu Qualitätstiteln greifen.

