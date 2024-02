Im Interview mit BÖRSE ONLINE verrät ETF-Experte Gerd Kommer, warum Anleger nicht KI-Aktien, Tech-Aktien und dem Bitcoin hinterherlaufen sollte und was man stattdessen tun sollte.

BÖRSE ONLINE: Herr Kommer, wie finden Sie als ETF-Experte den Bitcoin-ETF?

Dr. Gerd Kommer: Ich sehe den Bitcoin skeptisch. Also wenn jemand in mein Buch reinschauen will, da wird gibt es auch einen Abschnitt über Bitcoin. Da oute ich mich so ein bisschen als Bitcoin-Skeptiker.

BÖRSE ONLINE: Besitzen Sie denn dann selbst kein Bitcoin?

Gerd Kommer: Nein, ich besitze keinen Bitcoin

Gerd Kommer: Deswegen ist der Bitcoin-ETF schwachsinnig

BÖRSE ONLINE: Und was sagen Sie zum Bitcoin-ETF?

Gerd Kommer: Das ist vollkommen schwachsinnig gewesen. Denn alles hat sich auf den Bitcoin-ETF in den USA konzentriert, aber im Rest der Welt und auch in Deutschland gab es ja quasi schon Bitcoin-ETFs in Form von ETPs. Und in den USA konnte man auch vorher schon gut Bitcoin kaufen. Ich fand das alles übertrieben.

BÖRSE ONLINE: Auch bei KI-Aktien und Tech-Aktien sind sie kritisch. Sollte man dort Ihrer Meinung nach also nicht mehr einsteigen?

Deswegen sollte man jetzt nicht auf KI-Aktien und Tech-Aktien setzen

Gerd Kommer: Man sollte jetzt nicht auf das Return-Chasing-Problem oder das Peformance-Chasing-Problem hereinfallen. Also nicht dem hinterherjagen, was zuletzt gut gelaufen ist. Ein kleines Beispiel: Von etwa 1995 bis 2000 hinkte Warren Buffett mit Berkshire Hathaway den Renditen der Tech-Aktien hoffnungslos hinterher. Alle haben gesagt Opa Buffett, mit seinen damals auch schon etwa 70 Jahren, der kriegt es einfach nicht mehr gebacken, Die Zeit hat ihn überholt. Buffett sagte damals: Ich verstehe nicht viel von Tech-Aktien und deswegen investiere ich nicht in Tech-Aktien. Die meisten dieser Dinger sind einfach saumäßig teuer, saumäßig hoch bewertet und auf lange Sicht wird Bewertung sozusagen eine Regression zum Mittelwert erfahren. Ganz nach dem Sprichwort: What goes up must come down. Denn auf lange Sicht ist die Bewertung der Schlüssel. Obwohl damals die Leute gesagt haben ach ja, wir brauchen KGV und Kursbuch, ist das ja alles altmodischer Schrott.

