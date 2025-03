Einige Wasserstoff-Aktien feiern gerade ein sagenhaftes Comeback. Vor allem Nel ASA überzeugt mit einer Kursexplosion. Aber auch andere Werte aus der Branche könnten nachziehen.



Ist das der Start einer unglaublichen Trendwende bei Wasserstoff-Aktien? In der letzten Woche konnte sich das Papier von Nel ASA innerhalb von nur drei Tagen an der Börse fast verdoppeln. Den Höchststand von 0,32 Euro konnte der Titel zwar nur kurz halten, bei Tradegate stand am Montag aber schon wieder ein Plus von über zwölf Prozent zu Buche.

Nel hatte zuletzt eine strategische Partnerschaft mit dem südkoreanischen Mischkonzern Samsung verkündet, der gleichzeitig zum größten Einzelaktionär bei den Norwegern wurde. Mit der Kooperation will Nel seine globalen Lieferkapazitäten weiter ausbauen und die eigene Wettbewerbsfähigkeit stärken. Bei nur einer guten Nachricht blieb es für Wasserstoff-Aktien aber nicht.



Deutsches Finanzpaket stützt Wasserstoff-Aktien

Durch das von Union und SPD geplante Finanzpaket, das Milliardenausgaben unter anderem für den Klimaschutz vorsieht und kurz vor einer finalen Abstimmung im Bundestag steht, haben sich auch die Perspektiven für Wasserstoff-Aktien insgesamt verbessert. Das kanadische Wasserstoff-Unternehmen First Hydrogen kündigte am Montag die Gründung einer deutschen GmbH an und forciert damit die Expansion nach Kontinentaleuropa.

Das Finanzpaket dürfte auch diesem Unternehmen Aufwind verleihen, denn grüner Wasserstoff soll in Deutschland maßgeblich dazu beitragen, energieintensive Bereiche zu dekarbonisieren, um Klimaziele zu erreichen. Zwar notiert First Hydrogen momentan bei Tradegate nur bei etwa 0,256 Euro, war aber mit über drei Euro schon mal bedeutend mehr wert und zeigt das Potenzial des Papiers.



Sollten Sie jetzt bei Nel ASA und Co. einsteigen?

Die Rallye bei Nel ASA und der positive Nachrichtenflow bei Wasserstoff-Aktien machen Lust auf die Branche und die Ausgangslage bei den Aktien war schon definitiv schlechter. Dennoch bleibt der Sektor mit viel Risiko verbunden und Anleger sollten sich mit Investitionen in Einzelwerte noch zurückhalten. Das gilt übrigens auch für Wasserstoff-ETFs die ebenfalls derzeit noch sehr volatil unterwegs sind.

Eine Alternative ist unter Umständen ein nachhaltiger Fonds oder ETF, der mehrere Bereiche der Erneuerbaren Energien abdeckt. Diversifiziert in die Branche investieren können Sie übrigens auch mit dem Grüne Zukunft Index von BÖRSE ONLINE.



