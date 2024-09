Diese MDAX-Aktie kann sich am Dienstag überraschend an die Index-Spitze setzen. Dabei kletterte der Wert an der Börse so hoch wie seit einem Jahr nicht mehr. Ist das für Anleger mehr als nur eine Momentaufnahme?

Bei der Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero läuft es etwa seit Juli 2024 wieder rund. Das Wertpapier stieg seit einem Tief im Sommer kontinuierlich an und verbuchte am Mittwoch den nächsten Kurssprung. Um zwischenzeitlich 7,5 Prozent hob die Aktie ab und landete mit zeitweise über 34 Euro so hoch wie schon seit über einem Jahr nicht mehr. Zwar ist das Papier noch meilenweit von Pandemie-Kursen um die 140 Euro entfernt, die aktuelle Aufwärtsbewegung hat aber ihre Gründe.

Delivery Hero überzeugt mit Fundamentaldaten

Im ersten Halbjahr konnte Delivery Hero nämlich die Markterwartungen dank höheren Warenkorbwerten und gestiegenen Bestellmengen übertreffen und der Vorstand bestätigte bei der Präsentation der Quartalsergebnisse im August die Jahresziele.

Zusätzlich beflügelt die Aktie gerade die frische Zinssenkung und ein möglicher Börsengang der Tochtergesellschaft Talabat, die Lieferungen von Lebensmitteln und Alltagsgegenständen unter anderem in Nordafrika und dem Nahen Osten anbietet. Experten des Analysehauses Barclays gehen davon aus, dass der Börsengang unter anderem beim Schuldenabbau bei Delivery Hero helfen könnte.

Lohnt sich die Aktie von Delivery Hero für Anleger jetzt?

Um Anleger jetzt neu bei der Delivery Hero-Aktie einstiegen sollten, ist fraglich. Zuletzt drehte die Aktie nach ähnlichen Erholungsbewegungen immer wieder ab und verlor ordentlich an Wert. Sollte sich der Titel aber nachhaltig über 34 Euro etablieren können, steht einer weiteren Aufwärtsbewegung nichts mehr im Wege. Bereits Investierte bleiben investiert und sichern Positionen mit einem engen Stoppkurs ab.

Lesen Sie auch: Insider-Geschäfte: Diese Aktien könnten mit Geheimwissen kürzlich gekauft und verkauft worden sein

Oder: Nur noch für kurze Zeit einfach Geld verdienen: Bei diesem Neobroker eine attraktive Prämie sichern