Jerome Powell spricht aus, was viele Börsianer bereits vermuteten: Die Fed könnte "schon im Dezember" den Fuß vom Zins-Gas nehmen, kündigte er am Mittwoch-Abend in einer Rede an. Die US-Zinsen werden wohl nur noch um 50 Basispunkte steigen statt wie zuletzt mehrmals um 75 Basispunkte. Das sorgt vor allem bei den zinssensiblen Technologie- und Chip-Aktien wie Infineon für Auftrieb.



Fed-Chef Jerome Powell hat die Perspektive kleinerer Zinsschritte untermauert und damit an der Wall Street eine Kursrally ausgelöst. Allerdings ist ein kleinerer Zinsschritt im Dezember von erwarteten 0,5 Prozentpunkten an den Börsen bereits eingepreist, nachdem es zuvor eine Serie an Leitzinsanhebungen um 0,75 Prozentpunkte gegeben hatte. Der Freudensprung verpufft bereits am Vormittag.



Bei den Einzelwerten im Dax ragen Infineon-Aktien im frühen Xetra-Handel heraus. Bis auf 33,65 Euro oder 6,7 Prozent schießt die Aktie des Chip-Herstellers nach oben – der höchste Stand seit Mitte Februar. Zuletzt relativiert sich das Kursplus wieder auf 32,23 Euro.

Einschätzungen zur Infineon-Aktie



Die meisten Analysten sind zuversichtlich für die Infineon-Aktie gestimmt. So hat die US-Investmentbank Goldman Sachs etwa die Einstufung für Infineon am Dienstag nach einem Investoren-Treffen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41,50 Euro bestätigt.



Dort sei es unter anderem um die Wettbewerbsposition im Geschäft mit Siliciumkarbid-Produkten gegangen, schrieb Analyst Alexander Duval in einer Studie. Auch der Branchenzyklus bei analogen Halbleitern sei ein Thema gewesen.



Die Schweizer Großbank UBS hat Infineon nach dem Treffen mit den Chefs der Bereiche Industrial Power Control (IPC) und Power & Sensor Systems (PSS) ebenfalls auf "Buy" belassen. Das Kursziel liegt bei 44 Euro. Der Wunsch nach kulturellem Wandel bei dem Chiphersteller in Richtung eines profitableren Wachstums sei spürbar gewesen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies. Neue Leistungskennziffern und Erfolgskriterien belegten dies. Dies sei die wichtigste positive Veränderung.



Weitere 40 Prozent Potenzial



Die Analysten von Stifel haben das Kursziel für Infineon bereits am 21. November von 44 Euro auf 45 Euro angehoben. Gemessen am aktuellen Kursniveau ergibt sich daraus ein weiteres Kurspotenzial von rund 40 Prozent.



Das Analysehaus Jefferies ist hingegen skeptisch. Eine Studie asiatischer Kollegen zeige das Bestreben Chinas, die Produktion von Power-Management-Chips stärker zu lokalisieren, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am vergangenen Freitag vorgelegten Studie. Dies könne sich auf den Marktanteil von Infineon oder STMicroelectronics auswirken. Menon sieht für Infineon ein 12-Monats-Ziel von 20 Euro.



Kaufsignal!



Charttechnisch betrachtet wäre der Weg nach oben frei, wenn das März-Hoch bei 33,26 Euro nachhaltig überwunden werden kann. Das "Golden Cross" (GD50 kreuzt GD200 von unten) deutet weitere Gewinne an. Das Allzeithoch markierte die Infineon-Aktie im November 2021 bei 43,84 Euro.



BÖRSE ONLINE hält den Dax-Wert für kaufenswert und hat zunächst ein Kursziel von 35 Euro ausgegeben.



Übrigens: Die Infineon-Aktie befindet sich auch im BÖRSE ONLINE Chip Power-Index. Hier setzen Anleger mit einem Indexzertifikat (WKN: DA0ABM) auf insgesamt 15 Halbleiter-Aktien wie auch Nvidia, TSMC oder Wolfspeed.