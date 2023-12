Die Fed hält die Zinsen weiterhin konstant – und liebäugelt bereits mit Zinssenkungen für nächstes Jahr. Eine bekannte Tech-Aktie stieg daraufhin direkt auf ein Rekordhoch. Doch ist die Euphorie verfrüht?

Die US-Notenbank Fed hat auf ihrer letzten Sitzung 2023 die Leitzinsen wie erwartet konstant gehalten, es war das dritte Mal in Folge. Doch für das kommende Jahr deutete sie erstmals vorsichtig Zinssenkungen an, nachdem sie in den vergangenen eineinhalb Jahren auf aggressivem Kurs den Schlüsselsatz auf die aktuelle Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent angehoben hatte. Doch damit dürfte der Zinsgipfel erreicht sein. Notenbankchef Jerome Powell vermied deutliche Zinssenkungssignale, aber er deutete an, dass für die Währungshüter jetzt eine geldpolitische Lockerung ins Blickfeld rücke.

Das sorgte für weitere Kursgewinne an der US-Börse. Der Dow Jones Index schloss auf einem neuen Allzeithoch. Händler bezeichneten die Fed-Aussagen als „frühes Weihnachtsgeschenk“. Sie gehen für das kommende Jahr davon aus, dass die Leitzinsen um rund einen Prozentpunkt sinken könnten – auch wenn für Powell die Option von weiteren Zinserhöhungen längst nicht vom Tisch ist, auch wenn er dies selbst für unwahrscheinlich hält. Volkswirte wie Elmar Völker von der LBBW oder ZEW-Experte Friedrich Heinemann gehen ebenfalls von ersten Zinssenkungen im Jahresverlauf 2024 aus, warnten aber vor zuviel Euphorie. Erst müsse sich zeigen, dass die Entspannung an der Inflationsfront nachhaltig ist, wie LBBW-Experte Völker gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erläuterte.

Powell erwartet "sanfte Landung" der US-Wirtschaft - Apple-Hausse

Powell zeigte sich insgesamt zufrieden mit der Inflationsentwicklung, die aber weiter genau beobachtet werden soll. Die Teuerungsrate in den USA liegt derzeit bei 3,1 Prozent. Die Wirtschaft zeige sich mit einem erwarteten Wachstum von 2,6 Prozent für 2023 und 1,4 Prozent robust angesichts des straffen Zinskurses. Powell hält eine „sanfte Landung“ der US-Wirschaft für ein „plausibles Ergebnis“.

Im Sog des Rekordhochs beim Dow-Jones-Index kletterte die Apple-Aktie am Mittwoch um. 1,7 Prozent auf 197,96 Dollar und damit auf ein neues Rekordhoch, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Den bisherigen Rekordstand von 196,45 Dollar hatte sie am 31. Juli markiert. Der Börsenwert von Apple liegt bei drei Billionen Dollar – das entspricht dem Bruttoinlandsprodukt von Großbritannien.

Auch interessant:

https://www.boerse-online.de/nachrichten/geldundvorsorge/anleger-aufgepasst-fed-haelt-leitzins-bis-zum-jahresende-unveraendert-was-kommt-2024-20345732.html

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.