Unternehmensprofil

Die Apple Inc. entwirft, produziert und vermarktet Smartphones (iPhone), PCs (Mac) und Tablets (iPad), die jeweils über ein eigenes Betriebssystem verfügen und weltweit sowohl privat als auch in nahezu jedem gewerblichen Bereich genutzt werden. Zusätzlich entwickelt das Unternehmen Software für diese Geräte und bietet Content an. Dazu gehört der Download-Service iTunes, auf dessen Plattform dem neben Musik auch Filme, Computerspiele und Apps heruntergeladen werden können. Die Produktgruppe "Wearables, Home und Zubehör" umfasst AirPods, Apple TV, die Apple Watch, Beats-Produkte, HomePod, das iPod touch und Zubehör. Dienstleistungen rund um das Produktsortiment runden das Leistungsportfolio ab. Der Vertrieb erfolgt online und Apple-Stores, die in den umsatzstärksten Einkaufsmeilen rund um den Globus zu finden sind. Apple gilt als eine der wertvollsten Marken der Welt. Lange war sie eng verbunden mit dem Firmengründer Steve Jobs, der 2011 an Krebs starb.

Offizielle Webseite: www.apple.com