Für den DAX geht es während der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell deutlich bergauf. Gehen die Zinsen schon bald spürbar nach unten?

US-Zentralbankchef Jerome Powell gibt den Finanzmärkten das ersehnte Signal für eine Zinswende im September. „Es ist an der Zeit, die Geldpolitik anzupassen", sagte er am Freitag in einer Rede auf dem Notenbankforum in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Die Richtung sei klar, fügte er mit Blick auf eine Lockerung hinzu. Timing und Tempo der Zinssenkungen würden von den einlaufenden Daten, dem Ausblick und der Risikoabwägung abhängen.

Bei den Anlegern kommt das sichtlich gut an: Der DAX steigt nicht nur auf ein Tageshoch, sondern mit 18.600 Punkten auch auf den höchsten Stand seit Mitte Juli. Auch das europäische Pendant, der Euro Stoxx 50, liegt mit 0,25 Prozent zum Vortag im Plus und steht bei 4.896 Punkten.

Fed stellt Zinssenkungen in Aussicht

Die US-Währungshüter hatten bereits im Juli über eine Senkung des Leitzinses beraten, den sie seit über einem Jahr in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent halten. Sie scheuten zwar noch vor dem Schritt nach unten zurück, fassten jedoch eine Senkung konkret ins Auge. Eine Mehrheit der jüngst von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen geht davon aus, dass der Leitzins am 18. September um einen Viertel-Prozentpunkt gesenkt wird: Weitere Schritte nach unten im selben Umfang könnten demnach im November und Dezember folgen.

Dow steigt nach Powell-Aussagen auf Dreiwochenhoch

Nach den klaren Vortagesverlusten haben die US-Aktienmärkte zum Wochenschluss dank zunehmender Zinshoffnungen wieder zugelegt. Zusätzlichen Rückenwind lieferten am Freitag die mit Spannung erwarteten Aussagen des Präsidenten der Federal Reserve auf dem internationalen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, Wyoming. Jerome Powell sagte sinngemäß, dass die Zeit für sinkende Leitzinsen gekommen sei, da sich die Inflationsrisiken verringert hätten.



Der Dow Jones Industrial stieg nach Handelsstart auf den höchsten Stand seit Ende Juli und notierte 1,02 Prozent im Plus bei 41.128,21 Punkten. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von gut einem Prozent an. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,25 Prozent auf 5.640,31 Zähler zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,61 Prozent auf 19.806,55 Punkte nach oben.



