Australien ist an der Börse für Anleger nur selten ein Thema, doch besonders “Down Under” bieten sich attraktive Chancen – speziell für Dividendeninvestoren. Mit diesen drei Aktien sind aktuell bis zu 8,3 Prozent an Dividendenrendite möglich, wobei die Unternehmen ihre Zahlungen in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich gesteigert haben.

Australien gilt in der Welt als Industrienation und sehr rohstoffreiches Land. Doch Anleger in Deutschland haben den Börsenplatz eher selten auf dem Schirm. Immerhin macht der Wirtschaftsraum im MSCI World nur 1,81 Prozent aus (Deutschland liegt bei 2,5 Prozent).

Satte Ausschüttungen von bis zu 8,3% aus Australien

Doch gerade für dividendenorientierte Anleger kann sich ein Blick nach “Down Under” wirklich lohnen. Denn hier winken satte Ausschüttungen, besonders bei den folgenden drei Titeln, die zudem ihre Zahlung in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich erhöhen konnten:

WAM Leaders Limited (Dividendenrendite: 7,0 Prozent)

Der erste Wert ist dabei WAM Leaders Limited, ein Investmentunternehmen, dass für Anleger gezielt in die Top-200 Unternehmen Australiens aus dem S&P/ASX 200 Index investiert.

Das Ziel dieser Beteiligungen ist in erster die Generierung von Cashflows für die Auszahlung hoher Dividendenrenditen. Letztere liegt aktuell bei 7,0 Prozent.

APA Group (Dividendenrendite: 7,2 Prozent)

Im Energiebereich gibt es in Australien einige spannende Hochdividendenaktien, wie die APA Group. Hierbei handelt es sich um ein Energie-Infrastrukturunternehmen.

Der besondere Fokus von APA liegt auf Pipelines, die regelmäßige und gut prognostizierbare Cashflows versprechen. Die aktuelle Dividendenrendite der Aktie liegt bei 7,2 Prozent.

Shaver Shop Group Limited (Dividendenrendite: 8,3 Prozent)

Wer es etwas spekulativer mag, der kann einen Blick auf den kleinen Einzelhandelswert Shaver Shop Group Limited wagen. Dabei handelt es sich um eine schnell wachsende Kette Läden für Haarpflegeprodukte (größtenteils für Männer).

Dass dieses Konzept erfolgreich ist, sieht man an 268 Prozent Kurssteigerung in den vergangenen fünf Jahren, sowie kontinuierlichen Dividendensteigerungen im selben Zeitraum. Die aktuelle Ausschüttungsrendite liegt bei 8,3 Prozent.

