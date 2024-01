Ein wichtiger Indikator schlägt an: Demnach wird die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im März immer geringer. Müssen sich Anleger nun Sorgen machen?

Bis zuletzt war eine große Mehrheit der US-Marktteilnehmer davon ausgegangen, dass die US-Notenbank Fed im März mit ersten Leitzinssenkungen beginnen könnte. Doch während in den vergangenen Tagen die Tech-Rally die Wall Street in Euphorie versetzte, hat sich im Hintergrund zunehmende Skepsis bezüglich erster Zinssschritte der Währungshüter auf ihrer Frühjahrsitzung breitgemacht.

Laut dem Fedwatch-Tool der US-Derivatebörse CME liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im März derzeit bei nur noch 43,5 Prozent. Vor wenigen Tagen stand der Wert noch bei fast 70 Prozent. Dagegen rechnen nun 56,5 Prozent der Teilnehmer, dass die Fed im März die Zinsen erst mal noch konstant hält.

Mit dazu beigetragen haben offenbar Aussagen von regionalen Fed-Vertretern in den vergangenen Tagen. So äußerte sich die Fed von Chicago am vergangenen Donnerstag, dass auf dem Weg zur Zinswende noch mehr Daten zur Inflationsentwicklung nötig seien. Es brauche eindeutige Hinweise, dass die Inflation auf den Zielwert der Fed von zwei Prozent zusteuere, sagte Währungshüter Austan Goolsbee. US-Notenbankdirektor Christopher Waller hatte ebenfalls Markterwartungen gedämpft, wonach es bereits im März zu einer geldpolitischen Lockerung kommen könnte. Die Fed müsse sicherstellen, dass die Gefahr eines erneuten Anstiegs der Inflation gebannt sei. Konjunktur und Arbeitsmarkt seien in gutem Zustand, so dass es keine Eile gebe, die Zinsen schnell zu senken.

Die Marktteilnehmer rechnen allerdings dennoch damit, dass die Fed über kurz oder lang die Zinsen senken wird. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Mai wird im Fedwatch-Tool auf rund 84 Prozent beziffert.

Die nächste Sitzung der Fed ist am 31. Januar. Es gilt als nahezu sicher, dass die Notenbank die Zinssätze auf dieser Sitzung noch einmal konstant halten wird.

