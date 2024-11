Werden wir noch 12 gute Monate an der Börse vor dem bösen Erwachen haben? Johannes Hirsch, Geschäftsführer der antea Vermögensverwaltung GmbH, sieht bis Ende 2025 „positive Rahmenbedingungen“ für die Börse. Wie er das Platzen der Ampel beurteilt, warum Trump doch noch gefährlich für Aktien werden kann und wie Johannes Hirsch jetzt Gold als Investment einschätzt.

„Bis Ende nächsten Jahres habe ich schon die Erwartungshaltung, dass wir positive Rahmenbedingungen an der Börse haben werden. Ganz einfach deshalb, weil die positiven Entwicklungen von dem, was Trump macht, spürbar sein werden. Also die Konjunktur wird besser laufen mit dabei aufgrund der fiskalpolitischen Maßnahmen“, sagt Johannes Hirsch. Doch etwas anderes ei es, „wenn wir dann ein bisschen den Horizont über diesen Zeitraum hinaus setzen. Denn etwa in den kommenden zwei oder drei Jahren erwartet Fondsmanager Johannes Hirsch höhere Inflationsraten, welche negative fiskalpolitische Auswirkungen haben dürfte.

Leiden deutsche Aktien unter Trump und dem Ampel-Chaos?

Zudem befürchtet Hirsch, dass die deutsche Wirtschaft und sogar der DAX unter Donald Trump und dem Platzen der Ampel leiden könnte. So führt der erfahrene Fondsmanager aus: „Der DAX hat seit Jahresbeginn zwar 15 Prozent zugelegt. Allerdings ist die SAP-Aktie mit 60 Prozent Plus und einem Anteil von 15 Prozent am DAX bereits für rund 9 Prozentpunkte Wachstum verantwortlich. Der Rest des DAX ist so um 6 Prozent gestiegen. Das ist ja nun alles andere als üppig mit dabei und insofern können wir auch nicht sagen, dass wir ein ganz tolles Aktienjahr bislang gehabt haben.“

Deswegen rät Johannes Hirsch dazu, breit gestreut zu investieren. „Das ist meine DANN“, sagt der Fondsmanager dazu. Neben Sachwerten und vor allem Gold empiehlt er auch einige Aktien.

Was Fondsmanager Johannes Hirsch jetzt kauft, wie er die Zukunft von Gold und Sachwerten sieht und was er Anlegern jetzt dringend rät, das sehen Sie im kompletten „Smartes-Geld“-Video mit Johannes Hirsch.

Und lesen Sie danach auch: Allianz-Aktie: Anleger haben nur noch 2 Tage Zeit