Fondsmanager und Aktienexperte Frank Fischer verrät im Interview, warum es ziemlich sicher zu einer Jahresendrally kommen wird. Außerdem erklärt er, wie hoch das Risiko bei der Credit Suisse einzuschätzen ist, warum der Crash am Anleihenmarkt sich bald zum Positiven wenden könnte und wie schlimm die Berichtssaison jetzt noch wird.

"Dinge, die in der Vergangenheiten nicht passiert sind, passieren jetzt", erklärt Fondsmanager Frank Fischer im Interview mit Smartes Geld. Einiges wurde bei der anstehenden Berichtssaison schon eingepreist, sagt er, anderes hingegen aber nicht. "Jetzt kommt es darauf an, diejenigen Unternehmen herauszufiltern, die überraschen können. Andere hingegen, die ansonsten immer ganz einfach durchgesegelt sind, dürften Probleme bekommen", fügt Fischer hinzu. An dieser Stelle nennt Frank Fischer vor allem Alphabet und Amazon, die überraschend in Schwierigkeiten geraten könnten. Worauf Anleger hier achten müssen, erfahren Sie jetzt im Video auf Smartes Geld.

Deswegen erwartet Frank Fischer die Jahresendrally

„Das beste was es gibt, sind diese schönen Shortseller. Denn die werden jetzt alle gesqueezt!“, sagt Frank Fischer. Denn wenn alle Angst hätten, alle auf hohen Cashbeständen sitzen würden, dann sei es sehr wahrscheinlich, dass bald ein Short-Squeeze komme. „Richtung Weihnachten könnten wir eine Rallye durchlaufen. Aber erst später können wir sagen, ob der Markt schon unten gewesen ist, oder ob es nur eine Bärenmarktrallye gewesen ist.“ Doch aktuell seien die Chancen viel höher für einen Turnaround. Denn die Stimmung sei so schlecht, wie fast noch nie. Und die meisten Investoren sind unterinvestiert am Markt.

Außerdem fügt er hinzu: „Anleihen sind meiner Meinung nach aktuell sehr attraktiv.“ Vermutlich würden die Zinsen bald fallen und die Anleihenkurse dadurch steigen, was positiv für den Aktienmarkt wäre, erklärt Frank Fischer. Zudem sieht Frank Fischer gewisse Branchen, die dadurch besonders profitieren können. Welche Branchen dies sind, wie hoch er das Ausfallrisiko der Credit Suisse einschätzt und welche wichtigen Tipps Fondsmanager Frank Fischer jetzt für Anleger hat, dass sehen Sie hier im Video:

Wie smart ist Ihr Geld? Auf dem neuen YouTube-Kanal Smartes Geld von BÖRSE ONLINE reden die besten Wirtschafts-, Finanz- und Börsen-Experten Deutschlands über die schönste Nebensache der Welt: Unser Geld. Überraschende Erkenntnisse, starke Meinungen und die besten Empfehlungen für Ihr Vermögen geben Ihnen die Experten Jens Ehrhardt, Frank Fischer, Hendrik Leber, Johannes Hirsch oder Folker Hellmeyer.