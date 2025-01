Value-Aktien sind wieder im Trend, doch welche lohnen sich wirklich? Kapitalmarktstratege Stefan Riße von ACATIS gibt Einblicke in seine Strategie und verrät, welche Kennzahlen Anleger im Blick behalten sollten, um die wahren Value-Perlen zu finden.

Small Cap-Aktien: Die unterschätzten Wachstumsschätze

Kleinere Unternehmen, sogenannte Small Caps, bieten laut Stefan Riße derzeit eine besonders spannende Gelegenheit für Anleger. "Es gibt großartige Small Caps, die ähnlich wie große Tech-Unternehmen wachsen, jedoch mit Bewertungen, die oft bei einem KGV von 10 bis 15 liegen – und nicht bei 30 bis 50", erklärt er. Diese Aktien punkten mit stabilen Geschäftsmodellen und bieten eine attraktive Alternative zu den oft hoch bewerteten Tech-Giganten.

Um diese Chancen zu nutzen, hat ACATIS einen speziellen Fonds für Small Cap-Aktien aufgelegt: den Small Diamonds. Der Fonds zielt darauf ab, die verborgenen Perlen unter den Small Caps zu identifizieren, die auch in einem schwierigen Marktumfeld bestehen können. Riße betont jedoch, dass ein ETF für Small Caps weniger geeignet sei, da viele dieser Unternehmen durch hohe Verschuldung oder disruptive Marktentwicklungen belastet sind.

Fondsmanager: Bei Aktien sind Cashflow und Bilanzstärke die Schlüssel

Für Anleger, die selbst auf die Suche nach Value-Aktien gehen möchten, gibt Riße klare Hinweise. Besonders wichtig sei der freie Cashflow eines Unternehmens. "Gewinne sind eine gute Kennzahl, aber sie zeigen nicht unbedingt, was für die Aktionäre übrig bleibt. Der Cashflow ist entscheidend, denn er ist das, was wirklich an die Aktionäre zurückfließen kann", so der Experte.

Neben dem Cashflow setzt ACATIS auf klassische Warren-Buffett-Kennzahlen wie die Eigenkapitalrendite und die Verschuldungsquote. "Wir wollen resiliente Unternehmen, die auch in Krisenzeiten ihre Zinslast problemlos tragen können", sagt Riße. Unternehmen mit geringer Verschuldung, soliden Bilanzen und einem klaren Wettbewerbsvorteil seien deshalb die Favoriten des Fondsmanagers.

Warum bald aber an der Börse eine negative Überraschung drohen könnte und wieso Anleger den MSCI World meiden sollten, das verrät Stefan Riße hier.

Und lesen Sie danach auch: Andre Kostolanys Schüler verrät: So würde Börsen-Legende jetzt Trump und Aktien handeln