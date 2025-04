Fondsmanager Thomas Schüßler warnt vor den aktuellen Entwicklungen an den Börsen: Nie zuvor hat er eine solche Divergenz zwischen den Märkten erlebt – und das könnte für Anleger riskante Folgen haben.

"Das habe ich an der Börse noch nie erlebt" – Fondsmanager warnt vor ungewissen Zeiten

In einer Zeit, in der die Märkte turbulenter sind als je zuvor, blickt Fondsmanager Thomas Schüßler mit Sorge auf die aktuellen Entwicklungen. Besonders hervor hebt er die außergewöhnliche Marktsituation, die er als "sehr ungewöhnlich" beschreibt: "Sie haben eine Situation gesehen, wo der amerikanische Markt wirklich fällt, korrigiert und der deutsche Markt hochgeht. Das habe ich in meiner Karriere auch noch nicht gesehen", erklärt Schüßler. In den letzten Monaten hat sich eine scharfe Trennung zwischen den Märkten in den USA und Europa abgezeichnet, was viele Anleger zur Reflexion anregen sollte. Schüßler warnt: "Die goldene Regel war immer, wenn Amerika hustet, haben wir hier eine Lungenentzündung. Sie husten gerade."

Doch trotz dieser Ungewissheit sieht der Fondsmanager in den europäischen Märkten Chancen. "Europäische Märkte sind eigentlich einigermaßen unterstützt, aufgrund der Bewertung und des Kapitalflusses", so Schüßler. Besonders Deutschland mit seiner vergleichsweise günstigen Bewertung gegenüber den USA biete Potenzial. Dennoch sei Vorsicht geboten: "Wenn der amerikanische Präsident so weitermacht, dann besteht die Gefahr, dass die amerikanische Volkswirtschaft Schaden nimmt."

Sehen Sie hier schon direkt: Zeitenwende an der Börse droht /Auf diese DIVIDENDEN-Aktien setzt Fondsmanager /Thomas Schüßler

Dividendenstrategien in unsicheren Zeiten

In einem zunehmend unübersichtlichen Marktumfeld betont Schüßler, dass Diversifikation der Schlüssel ist: "Man muss einfach davon ausgehen, dass irgendwann die Zeiten kommen, in denen die Renditen nicht weiter wachsen können." Er sieht die aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, insbesondere in den USA, als eine Belastung für den Kapitalmarkt: "Wenn Trump so weitermacht, dann werden die Zeiten am Kapitalmarkt eher schwieriger." Für Anleger sei es daher wichtig, ihre Portfolios breit aufzustellen und nicht in Panik zu verfallen: "Es ist keine Katastrophe, man muss nur realistisch bleiben." Schüßler bleibt optimistisch, dass mit einer gesunden Anlagestrategie langfristig auch in schwierigen Zeiten Gewinne erzielt werden können.

Auf welche Dividenden-Aktien Fondsmanager Thomas Schüßler jetzt setzt und warum er zu hohe Dividendenrenditen als schädlich befindet, das erfahren Sie hier.