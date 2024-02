Frank Thelen verrät im exklusiven Interview mit BÖRSE ONLINE, warum die Börse KI-Aktien aktuell völlig falsch einschätzt, auf welche Aktien er jetzt setzt und welchen Fehler er gemacht hat.

BÖRSE ONLINE: Frank, die KI-Welle rollt. Sowohl was die Technologie anbelangt, als auch die Börse mit KI-Aktien. Was überrascht dich an der aktuellen Entwicklung am meisten?

Frank Thelen: KI gibt es ja schon lange. Doch das dieser ChatGPT-Moment das Thema plötzlich so groß gemacht hat, das hat mich schon überrascht. Im Positiven hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt so passiert. Und dann, wenn man mal auf die Börse schaut, dann überrascht mich Folgendes: Alles konzentriert sich auf die KI-Gewinner in der ersten Reihe. Alle wollen jetzt Nvidia haben und Microsoft haben. Diese Unternehmen sind zweifelsohne gut, doch diese Konzentration überrascht mich. Denn das, was in der zweiten Reihe auch an spannenden Unternehmen da ist, die genauso profitieren werden von der KI und vielleicht sogar noch schneller wachsen, die werden aktuell auf eher irrationale Weise noch missachtet.

BÖRSE ONLINE: Auf welche KI-Aktien setzt du dann jetzt?

Frank Thelen: Die Alphawave Semi-Aktie gefällt uns sehr gut und diese haben wir auch im 10XDNA Disruptive Technologies Fonds. Wir brauchen Rechenzentren und wir brauchen die die Kapazität für Künstliche Intelligenz. Alphawave Semi ist eine unserer größten Positionen und das ist ein besonderer Spieler im Kommunikationsbereich. Also wie können die Chips untereinander kommunizieren und auch die Rechenzentren kommunizieren? Das Besondere dabei: Es handelt sich hier um eine IP, die nicht so einfach kopierbar ist. Und Alphawave Semi ist mit vielen großen Chip-Anbietern im Geschäft.

BÖRSE ONLINE: Auch Oscar Health und Hims & Hers machen große Positionen in deinem Fonds aus. Was ist an diesen Aktien so besonders?

Frank Thelen: Oscar war für uns natürlich auch eine Zerreißprobe, weil wir das Unternehmen und den Gründer sehr gut kennen. Wir wissen, dass die einen modernen Softwarestack in der Versicherungsindustrie haben, den andere nicht haben. Und uns war klar, dass sie dadurch als einer der Gewinner hervorgehen werden. Aber die Aktie war ja auch sehr stark gefallen. Jetzt hat sie sich zwar um 160 Prozent erholt, also haben wir da den richtigen Glauben. Aber da ist noch deutlich Potenzial nach oben. Denn Oscar Health nutzt schon heute viele KI-Möglichkeiten, um Kunden besser zu bedienen, glücklicher zu machen.

