Experten rechnen daher mit soliden Zahlen. Analyst Dirk Schlamp von der DZ Bank geht zudem von einer Bestätigung der bisherigen Prognose aus und sieht im Jahresverlauf sogar Spielraum für eine Anhebung. Der Flughafen Frankfurt und auch die internationalen Konzern-Airports verzeichneten im zweiten Quartal deutliche Zuwächse des Passagieraufkommens. Die positive Entwicklung sollte sich im dritten Quartal fortsetzen.

Der Druck auf Artnet wächst. Der Spezialist für Informationen und Onlineauktionen für den Kunstmarkt hat seine Hauptversammlung für den 26. August geplant. Rüdiger Weng, der mit seiner Gesellschaft Weng Fine Art nach offizieller Lesart mit einem Anteil von über 26 Prozent neben der Gesellschaft von Firmengründer Hans Neuendorf größter Aktionär ist, hat einen Gegenantrag zur Wahl des Aufsichtsrats angekündigt. Die Gesellschaft hat Neuendorf (Jahrgang 1937) erneut nominiert. Dessen Wahl will Weng unbedingt verhindern und stellt sich selbst zur Abstimmung. Wird er gewählt, will er Änderungen bei der Gesellschaft durchsetzen. Wohl zu Recht. Das Unternehmen hat in Teilbereichen wie Onlineauktionen, bei der Preisdatenbank oder dem Onlineportal eine sehr gute Marktposition. Gleichwohl ist es bisher nicht gelungen, nachhaltige Gewinne zu erwirtschaften. Weng wie auch der andere Opponent Andreas Tielebier-Langenscheidt, der ebenfalls zur Wahl antritt, kritisiert vor allem die hohe Kostenstruktur des Unternehmens. Noch-Aufsichtsrat Neuendorf kassiert neben seiner Amtsvergütung noch ein sattes Beraterhonorar, Familienmitglieder sind im Vorstand und in Geschäftsführerpositionen installiert. Offensichtlich glauben Börsianer, dass die Opponenten Änderungen herbeiführen können. Die Aktie zog in den vergangenen Tagen deutlich an.