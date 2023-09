Unternehmensprofil

Weng Fine Art AG ist ein in Krefeld ansässiges international tätiges Kunsthandelsunternehmen. Das Geschäftsmodell zielt somit auf die Schnittstelle zwischen Kunst und Wirtschaft und basiert auf wissenschaftlichen Marktanalysen, klaren Strategien und einem unverklärten Blick auf Kunst als Handelsware. Die Gesellschaft kauft mit einem Jahresbudget von über 10 Mill. Euro mehr als 1.000 Kunstwerke jährlich und ist einer der führenden gewerblichen Kunstkäufer. Der Fokus des Handels liegt auf rund 500 namhaften Künstlern des 20. Jahrhunderts wie Picasso, Matisse, Warhol, Lichtenstein und Hirst. Die Werke dieser Künstler, darunter Gemälde, Papierarbeiten, Skulpturen und Druckgraphiken, liefert Wenig Fine Arts ausschließlich an gewerbliche Adressen. Zu den bedeutendsten Kunden zählen die Auktionshäuser Sotheby`s und Christie`s. Derzeit ist das Unternehmen neben Deutschland vor allem in den Kunstmetropolen Paris, London und New York tätig.

Offizielle Webseite: www.wengfineart.com